Caiga Quién Caiga: Hechos… no más palabras, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

La carencia del venezolano no es espiritual exclusivamente, la carencia física es preeminente. La diferenciación viene al caso pues no terminan de entender las frustraciones que nos persiguen. No queremos más sanciones sino acciones, personales y directas contra los causantes de la tragedia.

Sobre las necesidades espirituales, por ejemplo la del conocimiento, el ignorante no busca a menos que necesite hacer algo, resolver un problema. Del resto seguirá con su situación.

La carencia física es distinta, el indigente que tiene hambre, buscará comida, como sea y como fuere.

Los venezolanos queremos evidencias concretas del avance, no solo Fe y Esperanza.

OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES

La designación de Embajadores no es un avance legítimo. Estos no pueden ni emitir un pasaporte. Sus designaciones fueron directamente proporcional a repartición de cuotas de poder de la MUD y no a la necesidad de una buena política exterior de Estado. Nada distinto a lo observado con el chavismo, salvo uno que otra designación meritoria.

La comidilla de los diputados, quienes luego de dar una batalla, en lugar de replegarse y reiniciar, se escondieron refugiándose en embajadas y consulados. No las critico per se, pero entonces no le pidan al pueblo que vaya a seguir muriendo en las calles, cuando ustedes en lugar de asumir su puesto de lucha, huyeron so pretexto de no ser rehenes o trofeos del gobierno. Me parece contradictorio vista las invitaciones que se siguen haciendo a marchas. Otro argumento que repito: Las muchedumbres no tumban gobierno. Presionan eso sí. Esta dictadura no caerá con marchas y el pueblo lo siente así. Cada convocatoria es más débil.

No pidamos a otros, dar una batalla que nosotros eludimos.

A LA LUZ DE LA LAMPARA DEL RACIOCINIO

Muchos hablan de Venezuela, sin comprender las diferentes perspectivas. El que está dentro, viviéndola, sufriéndola y el que está afuera, en el exterior, desde la comodidad de poder hacer muchas cosas, imposibles de realizar en nuestro territorio. Hay una perspectiva local, que se contrapone a la GLOBAL.

Tenemos mucho tiempo diciendo y analizando, el error de subestimar el aparato que gobierna a Venezuela, cuya cabeza visible es Nicolás Maduro, aunque no necesariamente él lo representa.

SI FUERA FÁCIL

Aún hay quienes siguen sembrando la idea de que es fácil sacar a Maduro. También he reiterado mi postura de considerar errática la estrategia de no decir la verdad. SACAR A NICOLÁS sin tocar a lo que lo sostiene, sencillamente es un esfuerzo inútil. Maduro no es el que decide, ni el que lidera. Son unas naciones manejadas por personajes, cuyo afán está signado por el lucro, la codicia, el desprecio institucional hacia la justicia y el fin de perpetuarse en el poder, sin escatimar costos. Para ellos el FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.

El líder PSUV es Diosdado Cabello. No Nicolás. Podrán decir lo contrario, incluso el mismo hombre del Mazo. Basta escuchar a ambos. Conversar con las bases, las muchas o pocas que quedan. Diosdado radicalizó este conflicto. Maduro se había “ponchado” sin abanicar ni una sola vez.

Todo político quiere prevalecer. Algunos para la historia como estadistas y otros simplemente para sus bolsillos. Dejar herencia y no precisamente de la intangible, como ideas, principios. Es el dinero lo que mueve al mundo. La cuestión es la forma de obtenerlo.

La mayoría de las revoluciones de izquierda, terminan convirtiéndose en lo que supuestamente es malo y ellos combaten. Nicaragua, Rusia, China, entre otras, destacando el monumento del mejor modelo de dictadura criminal: El Castrocomunismo de Cuba, son muestras del falso “leitmotiv”.

A pesar de lo que consideran algunos analistas, dudo que Donald Trump creyese que Maduro caería muy rápido. Sería muy tonto si fuera así y ese señor no llegó a Presidente de la Primera Potencia Mundial, precisamente por estúpido, bisoño o crédulo.

Si fuera fácil, ¿Por qué en 20 años, tras varios intentos no se ha logrado?

LLAMARSE JEFE PARA NO SERLO…

Muchos lectores se molestan cuando señalo que la primera mentira de la que hemos partido, es considerar a GUAIDÓ Presidente. No lo es, de hecho y en la política como el amor, deseos no preñan. No es una consideración legal, porque constitucionalmente eso no es posible. Hablo de la realidad que interesa: La interna. Maduro gobierna. Quizá Claudio Fermín no lo ha sabido decir, o probablemente carece de legitimidad para hacerlo. Yo mismo en muchas ocasiones he llamado a Guaidó Presidente, cuando la realidad es que en Venezuela existe un gobierno, usurpador o no, no es el caso analizar, que toma decisiones, que reprime, que cobra impuestos, que no resuelve el problema eléctrico, el de la gasolina ni ninguno de los enfrentados por los ciudadanos a diario y Guaidó no ha podido o no ha querido, impedirlo. No hay un solo hecho que demuestre que él gobierna y no Nicolás. Entonces a la gente se le dice que el Presidente es Guaidó y por allí comienza el drama. Maduro, su entorno, se enriquece con el oro, con el mucho o poco petróleo, etc. De eso están perfectamente claros los rusos, chinos, iraníes y turcos. Por eso lo apoyan y lo incluyen como cuota de su agenda de prioridades. También existen empresas petroleras de capital estadounidense que siguen haciendo negocios con este gobierno. Muy vinculadas a líderes del mencionado país.

Guaidó tiene que producir hechos concretos de mando. No ha sido claro ni siquiera con la solicitud del artículo 187 de la CN. Parafraseando a Game Of Thrones, todo indica que su destino es el de Eddard de la casa de los Starks.

Pompeo lo sabe y por eso no cesa de reunirse con Rusia. Con China, quién ya parece acepto la causa. Si hay interés de Estados Unidos, solo que en su tiempo y no en el nuestro.

VENEZUELA EN EL LIMBO

Venezuela es un país atípico. La soledad manda en las grandes ciudades. Nada funciona: Electricidad, recolección de basura, seguridad, agua, por ejemplo. Sobresale la inoperancia de PDVSA. ¿Cómo es posible que en un país sin gobierno exista uno y que la oposición no haya concretado un plan para sacarlo? Ya van más de cuatro meses y todo indica que pasará de largo. Tenemos un Presidente con gobierno que no hace nada y otro con reconocimiento de tal, que tampoco. Nadie resuelve los problemas.

Me tiene sin cuidado los que me acusan a veces en las redes de colaborar con el gobierno. Quienes saben de mi trayectoria saben que no es así, ahora si señalar los errores y analizar las causas del retardo en cesar la “usurpación” es el motivo, lo asumo.

La esperanza no puede estar por encima de la razón. Ya basta de alimentar sentimientos y no producir hechos.

Guaidó está reconocido por 50 países es cierto y es importante. ¿Eso ha servido en concreto para avanzar algo dentro del país? El 30 de abril pasado quedo demostrado que no. ¿Por qué más de 60 países de la ONU permanecen al lado de Nicolás?

No olvidemos que la guerra, la venta de armas es uno de los mejores negocios del planeta. Esa gente promueve conflictos, pone y quita.

Geopolíticamente Venezuela es importante. Domina el Norte de América del Sur, rodeada por el Caribe, su perfil va directamente al Imperio que los países mencionados en cuestión quieren derrumbar. Es un estilo de vida que molesta, que entorpece. Ellos necesitan sumisión y nuestra cultura es libertaria, de autonomía, de libre pensamiento y producción. Para ellos la religión es un mecanismo de control y no de liberación.

Nuestra nación tiene riquezas inmensas y no explotadas. Actualmente presenciamos es un vulgar robo, destrucción, sin pensar en el mañana. En el futuro.

Como dije en la columna pasado. Estoy convencido que los venezolanos ganaremos. No sé si será Guaidó u otro. El sistema está muriendo. Pedimos mayor velocidad. Nuestros líderes deben ser más responsables y no hablar de “horas”, como torpemente lo hizo Luis Florido desde Colombia (Ya está en USA).

