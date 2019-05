China impone aranceles a bienes de EEUU por valor 60.000 millones de dólares

China impondrá aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de 60.000 millones de dólares, informó este lunes el ministerio de Finanzas del país asiático.

Por lapatilla.com

Con esta medida, que se hará efectiva a partir del 1 de junio, China responde a la última subida de aranceles impuesta por Estados Unidos a bienes chinos por valor de 200.000 millones de dólares que entró en vigor el pasado viernes.

Según ha informado hoy el Ministerio de Finanzas del país asiático, los nuevos aranceles a bienes estadounidenses entrarán en vigor el 1 de junio. Van del 5% a 25% y se aplicarán sobre un total de 5.140 productos.

Según anunció el organismo en un comunicado en su página web, China espera, pese a la medida, que las dos partes “puedan volver a sentarse a la mesa de negociaciones, trabajar juntos y encontrarse en un punto medio basándose en el respeto muto y la igualdad”.

El presidente chino ha dado réplica de esta forma a Donald Trimp, que esta misma mañana usaba las redes sociales para pedir a China que no replicara a su última subida arancelaria con una decisión similar.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de mayo de 2019