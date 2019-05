Jesús Alfonso Sáchez: Cese de la usurpación de Maduro castrocomunista con el verdadero amor

Posteado en: Opinión

El pasado domingo fue El Día de Las Madres Y Abuelitas sin fronteras dedico estas notas para compensar la desesperanza sembrada en carne propia en las madres venezolanas sin distingo por el engañoso anuncio del prefabricado Bono millonario (1.500.000 bolívares soberanos sin valor de cambio) por el día de las madres que por cierto de difícil cumplimiento el cual no cumplirán, si acaso por retazos (como sucede en porciones con el pago de la pensión de vejez del Seguro social), y de paso, solo para aquellas madres -abuelas que tengan en su poder el carnet de la PATRIA, excluyente, sectario que va contra la mayoría de las madres desasistidas, olvidadas, excluidas; política de castigo por estar en contra o disidente contra la dictadura USURPADORA, que solo sabe elaborar estrategias malignas para quebrar, desesperanzar con saña y ODIO la UNIDAD DEMOCRÁTICA- OPOSITORA que cada día se consolida más y más con la voluntad férrea, genuina del presidente interino Juan GUAIDO y los equipos incansables democráticos del FRENTE UNIDO POR LA DEMOCRACIA y la Asamblea Nacional.

La maldad perruna no descansa que vienen por instrucciones de Cuba para ser ejecutadas por el Usurpador Maduro- militares sin escrúpulos y terroristas en pleno ambiente cotidiano inhumano diseñadas en laboratorios diabólicos del G2 con mercenarios instalados en todo nuestro territorio espoliando, destruyendo con alevosía hitleriana la riqueza natural del país e indefensa población venezolana con métodos peor que en la época de la esclavitud absoluta de los siglos pasados que trataban, sometían a los esclavos como cosas sin derechos de condición humana sin clemencia ante nadie sino bajo el dominio de verdugos con látigos, torturas-hambruna y maltratos como una cosa o perol tal cual como sucede en Venezuela con el socialismo del siglo XXI sembrado y ejecutado por esta dictadura chavista-castrista en sucesión por el Usurpador Maduro- camarilla de narco militares.

¡Aunque Ud. no lo crea!!! Insólito en siglo XXI, y en pleno desarrollo de la IV revolución Tecnológica.

Hay que rescatar sin pausas la libertad y la democracia a como dé lugar: sea mediante negociación con el usurpador y militares pero con la garantía del cese de la usurpación para formar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres y transparentes con observación internacional. Existen otras soluciones democráticas y civilizadas en las mesas, pero jamás la Guerra Civil porque sería la exterminación entre hermanos venezolanos. Un crimen de lesa humanidad anti histórico en pleno siglo xxi.

Todos sabemos cómo son los actores de este régimen despótico y delictual sin escrúpulos para delinquir a sus anchas como un deber ser por antonomasia. Son demonios confesos e identificados fácil de ubicar. En consecuencia no están dados a reformar conductas son unos delincuentes natos en acción denominados por Maduro Usurpador los “Colectivos” cuerpos civiles armados con armas largas en defensa de la revolución narcosoles de estilo cubano con remoquete árabe-siria-iraníes…

¿Cómo puede satanás expulsarse a si mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acaba por destruirse. Y si satanás lucha contra sí mismo, acabara con su propio reino.

Si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que ATAR a ese hombre. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga, y todo lo malo que diga; pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. No son palabras mías son extraídas del libro sabio, la biblia: marcos 4, 24, 27, 28, 29…

El gobierno usurpador se distingue de los demás no solo por su inconstitucionalidad sino por lo diabólico, veneran, idolatran la maldad herencia de Hugo Chávez cuando llego al poder poseído de magia negra recibida en la Isla del demonio Cuba y luego pactando con Irán, Rusia, China, guerrilla, FARC, terrorista hesbolá y mercenarios. Predican el amor pero lo que vomitan es Odio y reconcomio social y ansias de destrucción como meta para mantenerse en el Poder omnímodo para someter al ser humano sin misericordia alguna. Lo que está a la vista no se necesita anteojos. Ejemplos sobran por demás.

El presidente interino Juan Guaidó llego en el momento preciso para devolver la esperanza apagada que estaba dentro de la mayoría de la población venezolana. Hoy esa luz encendida que cada día alumbra más el camino correcto es una demostración inequívoca que si podemos lograr la Meta planteada para salir de esta pesadilla que lleva 20 años de catástrofe y humillación nacional.

Entonces, la pelea es peleando con Amor, única herramienta eficaz y convincente, y así vamos bien, muy bien aún lenta pero segura. El Verdadero Amor como un armas invencible es el camino seguro y persistente. Todo que se hace con amor vence cualquier obstáculo. Y logra el fin. El objetivo casi perfecto.

“Si no tengo Amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los Ángeles. Si no tengo Amor, soy como un pedazo de metal, ¡Soy como una campana desafinada. Si no tengo Amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mí confianza en Dios me haga mover montañas.

Si no tengo Amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás.

El que AMA tiene PACIENCIA en todo. Y siempre es amable. El que AMA no es ENVIDIOSO, ni se cree más importante que nadie.

El que AMA, no es ORGULLOSO. No es GROSERO ni Egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la VIDA recordando lo malo que otros le han hecho. NO aplaude a los MALVADOS, sino a los que hablan con la VERDAD.

El que AMA es capaz de aguantar todo, de creerlo todo, de soportarlo todo.

Solo el AMOR vive para siempre… Hay tres (3) cosas que son permanentes: 1.- La Confianza en Dios. 2.- La Seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y 3.- El AMOR. De esas tres (3) cosas la más importante es el AMOR.

En consecuencia. No desmayemos porque estamos más cerca que nunca para celebrar un nuevo amanecer con porvenir para reconstruir nuestra amada nación entre todos los presentes y ausentes que se fueron dejando el corazón sembrado para pronto volver con decisión, preparación y trabajar en convivencia en Libertad Y en Democracia en nuestra tierra de gracias.

! Feliz día de las MADRES y ABUELISTAS! venezolanas y de las demás de los continentes del planeta Tierra.

Así de las cosas.