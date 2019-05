Marco Rubio afirma que Maduro puede reprimir pero nunca gobernar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, afirmó este lunes que Nicolás Maduro reprime a los venezolanos pero nunca podrá gobernar el país.

lapatilla.com

Rubio compartió diversos mensajes en su cuenta de Twitter donde reitera que Maduro nunca podrá reparar el daño que él mismo ha causado.

“Maduro nunca será capaz de gobernar y mucho menos estabilizar Venezuela. No puede reparar la red eléctrica, reconstruir la industria petrolera, mejorar la economía o acabar con el aislamiento diplomático”, expresó.

#Maduro will never be able to govern much less stabilize #Venezuela

He can’t repair electric grid,rebuild oil industry,improve the economy or end diplomatic isolation

The ability to repress dissent may allow you to “control” a nation but it does not mean you govern it

1/2

— Marco Rubio (@marcorubio) 13 de mayo de 2019