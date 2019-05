Periodista chavista infiltrada en la Embajada de Venezuela salió sin mostrar la cara (VIDEO)

Con el la cara tapada tras un retrato de Simón Bolívar (modificado por el chavismo), la periodista estadounidense Anya Parampil abandonó este lunes la embajada de Venezuela en EEUU donde permanecía ilegalmente junto a otros “activistas” comunistas quienes tenían tomada la sede diplomática.

lapatilla.com

“En un último acto de resistencia, la reportera @anyaparampil lleva un retrato de Simón Bolívar sobre su rostro mientras se ve obligado a salir de la Embajada de Venezuela. Ella grita “¡Bolívar y Chávez vive!” en la cara del empleado de @carlosvecchio antes de que la policía amenace con arrestarla por robar”, así lo mencionó el también periodista norteamericano Alex Rubinstein al publicar el video donde aparece Parampil.

Rubinstein también ha demostrado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

El grupo de “activismo” CodePink, que apoya al régimen, permanecen en la embajada para evitar que sea ocupada por los enviados de Juan Guaidó, reconocido por el gobierno estadounidense como presidente encargado de Venezuela, que incluye a Carlos Vecchio quien fue designado como embajador de Venezuela ante EEUU.

In one final act of resistance, reporter @anyaparampil carries a portrait of Simón Bolivar over her face while being forced to exit Venezuela’s embassy.

She shouts “Bolivar y Chavez Vive!” in the face of @carlosvecchio‘s staffer before police threaten to arrest her for stealing. pic.twitter.com/jbb2KIie8o

— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) 13 de mayo de 2019