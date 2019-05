Bolton califica el bloqueo a la AN como un paso autocrático de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, asesor en Seguridad Nacional para La Casa Blanca, calificó el bloqueo del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional (AN) como un paso autocrático.

“Estados Unidos condena enérgicamente la decisión de Maduro de bloquear a la Asamblea Nacional, un poder legislativo protegido constitucionalmente”, enfatizó Bolton en Twitter. “El paso autocrático de Maduro, respaldado por supervisores cubanos, continúa demostrando su temor a la voz democrática de la Asamblea Nacional”, reiteró el vocero estadounidense.

“Maduro sigue apagando la voz de los venezolanos”, comentó Bolton en otro tuit. “Instamos a la comunidad internacional a apoyar el llamado del Presidente Interino Guaidó para una transición democrática pacífica, y a apoyar al pueblo de Venezuela que pide a Maduro que renuncie al poder”, añadió.

