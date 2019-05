Congresista Mucarsel Powell: Se debe otorgar el TPS a los venezolanos 

Este martes, Debbie Mucarsel-Powell, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a través de su cuenta en la red social Twitter, que siente honrada de trabajar con el embajador venezolano en EEUU, Carlos Vecchio, para ayudar al pueblo venezolano.

lapatilla.com

Mucarsel Powell destacó que se debe seguir apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó para restaurar la democracia en Venezuela.

Asimismo, la congresista expresó que se debe otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos para que encuentren “un lugar seguro en los Estados Unidos”.

“¡Me siento honrado de trabajar con Carlos Vecchio para ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia! Debemos ayudar en los esfuerzos de Juan Guaidó en Venezuela, implementar una moratoria sobre deportaciones de venezolanos no criminales y otorgar TPS para que los venezolanos puedan encontrar un lugar seguro en los Estados Unidos”, fue lo resaltado por la representante estadounidense.

Honored to work with @carlosvecchio to help the Venezuelan people restore their democracy! We must help @jguaido’s efforts in Venezuela, implement a moratorium on deportations of non-criminal Venezuelans & grant TPS so Venezuelans can find a safe place in the US. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/gIq0alskwA

— Rep. Debbie Mucarsel-Powell (@RepDMP) May 14, 2019