EEUU reafirma relaciones con Curazao y Aruba teniendo a Venezuela en el punto de mira

El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, David Hale, sostuvo un encuentro este martes 14 de mayo con los primeros ministros de Curazao y Aruba, Eugene Rhuggenaath y Evelyn Wever-Croes para reafirmar las relaciones diplomáticas entre la nación norteamericana y las islas del Caribe.

De acuerdo a la información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la reunión sirvió para avanzar en la democracia y la estabilidad en la región en medio de la crisis que atraviesa Venezuela.

