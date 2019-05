Gigi Zanchetta se hace “la vistima” tras su inesperado salto de talanquera… ¡Mira lo que dijo ahora!

View this post on Instagram

Una navidad me preguntaron…. Q le iba a pedir al nińo Jesús?.. …está fue mi respuesta…. A mis 17 ańos de edad ,ya este era mi pensamiento y sensibilidad por la humanidad…Mis convicciones son las mismas y el sentido de Libertad te permite no siempre tomar la decisión correcta ,quizá con apreciaciones equivocadas …sino, no sería Libertad …ni tampoco seríamos humanos … Tampoco me puedo responsabilizar por cómo lo hicieron otros …ó la falta de honestidad y sensibilidad en su proceder ….Jamás respondí a las ofensas porq no soy yo, sino,quizá un reflejo de ustedes mismos ,ni ofendí tampoco a nadie …pero si Ustedes quieren un Cambio, empiecen por sí mismos y erradiquen el juicio en desconocimiento ,el odio, y la difamación …a mi créanme q no me afecta porq sé quien realmente soy lo q pienso, siento ,como he procedido…y lo saben quienes me conocen ,quienes me aman,mis amistades y hasta quienes me prestan servicio…y amo el ser humano q Soy 🥰 …de verdad q cuesta creer q esto sea el Venezolano …lpienso q puede ser hasta un laboratorio mediático ….de verdad …. Ya con más de casi 3 ańos apartada de todo escenario político por discrepancia en las políticas internas ,de donde no tengo complicidad en Nada q perturbe mi conciencia Dios les bendiga