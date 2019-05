Marco Rubio asegura que el régimen de Maduro “no es un gobierno, es una compleja red criminal”

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Senador estadounidense por Florida, Marco Rubio aseguró este martes en su cuenta en la red social Twitter que el régimen de Nicolás Maduro “no es un gobierno, es una compleja red criminal”.

lapatilla.com

En parte de su mensaje en la cuenta en la red social, destacó “El régimen de Maduro no es un gobierno. Es una compleja red criminal de compañías y figuras políticas que operan con el apoyo de las entidades estatales que controlan”, dijo.

Much of current analysis on #Venezuela is off-base because it assumes we are dealing with a traditional nation state#MaduroRegime isn’t a government. Its a complex criminal network of companies & political figures operating with the support of state entities they control.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 14, 2019