Mark Green agradece esfuerzos de Colombia al proteger a migrantes venezolanos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, agradeció los esfuerzos emprendidos por la República de Colombia al proteger a los migrantes venezolanos que escapan de la ruda crisis política y social provocada por el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

El diplomático emitió estas declaraciones en una reunión con el presidente del vecino país, Iván Duque, en donde establecieron un acuerdo por 160 millones de dólares en un acuerdo bilateral de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

“Es angustiante escuchar historias de valientes Venezolanos en Colombia en la actualidad. Agradezco al gobierno su generosa respuesta a la mayor crisis humanitaria de la región y la asociación con Estados Unidos para ayudar a los Venezolanos quienes han huido de la crisis”, precisó Mark Green en su cuenta Twitter.

La agencia Usaid se ha mantenido cerca de la situación critica que afronta la región, en especial sobre Venezuela, buscando mecanismo de ayuda para acompañar a los miles de ciudadanos regados por el mundo.

Harrowing to hear stories from brave #Venezuelans in #Colombia today. I thank the Government of #Colombia for their generous response to the largest humanitarian crisis in the region and partnership with the U.S. to aid #Venezuelans who have fled crisis. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/pbrn8UklIi — Mark Green (@USAIDMarkGreen) 13 de mayo de 2019

Signed agreement with President @IvanDuque to advance peace implementation, promote reconciliation, support livelihoods in rural communities, and formalize land rights in #Colombia. Also expressed appreciation to #Colombia for its unyielding commitment to the people of #Venezuela pic.twitter.com/3eri0qPVTt — Mark Green (@USAIDMarkGreen) 13 de mayo de 2019