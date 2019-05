Primer ministro de Canadá habló con Guaidó sobre la crisis venezolana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversó este martes con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como mandatario legítimo de Venezuela, sobre los últimos acontecimientos de la crisis en el país suramericano.

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló que durante la conversación Trudeau “reiteró la condena de Canadá a la retirada ilegítima del régimen de Maduro de la inmunidad parlamentaria a los miembros electos de la Asamblea Nacional” (AN, Parlamento).

El primer ministro canadiense se refería a la decisión de la Constituyente cubana, de despojar hoy de su inmunidad parlamentaria a cinco diputados de oposición por su supuesta implicación en el alzamiento militar de hace dos semanas.

Entre los delitos por los que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia y a la insurrección y concierto para delinquir.

En total, la ANC ha retirado ya la inmunidad a 14 legisladores acusados del alzamiento, una competencia que es exclusiva del Parlamento, de mayoría opositora, pero que la ANC ha asumido desde que se constituyó en 2017.

En su conversación con Trudeau, Guaidó, que es reconocido por Canadá como presidente interino de Venezuela, “se comprometió a celebrar elecciones libres y justas tan pronto como sea posible, de acuerdo con la Constitución venezolana, y agradeció al primer ministro el papel de Canadá liderando la respuesta internacional”.

Trudeau y Guaidó mostraron su acuerdo en la “necesidad que la comunidad internacional se alinee para que se produzca una transición pacífica en Venezuela” y el primer ministro canadiense informó al opositor venezolano sobre los esfuerzos del Grupo de Lima, del que Ottawa forma parte.

Precisamente ayer, la presidenta del comité de Asuntos Exteriores del Senado de Canadá, la senadora Raynell Andreychuk, declaró en una entrevista a Efe que el Gobierno de Trudeau debe “estar listo para ofrecer ayuda humanitaria y la reconstrucción” de Venezuela en el momento en la que esta sea requerida.

Andreychuk añadió que personalmente está “muy preocupada en estos momentos y lo he estado desde hace algún tiempo” por la situación de Venezuela y añadió que Canadá está “para apoyar el pueblo de Venezuela, apoyar la Organización de Estados Americanos (OEA) y alentar la vuelta a la democracia”.

EFE

I spoke with Interim President of Venezuela, @jguaido today. Canada remains committed to free and fair elections in Venezuela, and we’re working with the Lima Group to strengthen international support for Venezuelans. More on our call: https://t.co/VeFcZtPl4t

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 14, 2019