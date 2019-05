Senador Rick Scott revela conversación telefónica con Juan Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rick Scott, senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en la que le ratificó el compromiso de su país con la libertad de Venezuela.

lapatilla.com

“Acabo de hablar con el presidente interino @jguaido. Sus fuerzas no se han desvanecido en lo absoluto. Le aseguré de nuestro continuo apoyo a la gente de #Venezuela. Los Estados Unidos continuarán apoyándolos en su lucha por la libertad“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Posteriormente, el también titular del Parlamento venezolano manifestó su agradecimiento a Scott: “Nos honra el compromiso inquebrantable que ha demostrado hacia nuestra lucha @SenRickScott. Venezuela entera agradece su respaldo y su determinación por el restablecimiento de nuestra libertad”.

Just spoke with Interim President @jguaido. His courage hasn’t faded at all.

I reassured him of our continued support for the people of #Venezuela. The United States will continue to stand with them in their fight for freedom. pic.twitter.com/crN3hrow1g

— Rick Scott (@SenRickScott) May 13, 2019