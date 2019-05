EEUU ordena al personal diplomático no imprescindible irse de Irak

El departamento de Estado de Estados Unidos ordenó este miércoles a todo el personal no imprescindible que abandone la embajada en Bagdad y el consulado en Erbil en un contexto de tensión creciente entre Washington e Irán, vecino de Irak.

Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Irán en los últimos días, acusándole de planear ataques “inminentes” en la región y reforzando su presencia militar en el Golfo.

“Numerosos grupos terroristas e insurgentes están activos en Irak y atacan regularmente tanto a las fuerzas de seguridad iraquíes como a los civiles”, escribió en una advertencia para los viajeros.

“Las milicias sectarias antiestadounidenses también pueden amenazar a ciudadanos estadounidenses y compañías occidentales en todo Irak”, añade el texto. AFP

@StateDept has ordered the departure of non-emergency USG employees from Iraq, both at the Embassy in Baghdad and Consulate in Erbil. Additional information on this alert can be found on the U.S. Embassy website at U.S. Citizen Services. https://t.co/iX96dAkyhT

— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) 15 de mayo de 2019