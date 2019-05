Elías Matta: El socialismo del siglo XXI le expropio el poder adquisitivo de los venezolanos que hoy su trabajo no vale nada

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La principal expropiación criminal que hizo el socialismo del siglo 21 tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores, que hoy la remuneración que reciben por su trabajo no vale nada, todo se lo lleva la inflación producto de las malas políticas económica del régimen de Maduro, pero la solución para todo este desastre económico está en el Plan País.

Así lo manifestó el diputado por el Estado Zulia y presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional Elías Matta, durante su intervención en el debate sobre la destrucción del poder adquisitivo y el salario del venezolano.

“Hoy el trabajo de los venezolanos no se remunera, no vale nada, la gente no siente que por el trabajo le cancelan algo. Eso ocurre porque este régimen de manera irresponsable ha venido violando arbitrariamente el artículo 320 de la Constitución, al imprimir dinero sin respaldo, prender la maquinita acabando con el poder adquisitivo del salario, por eso los trabajadores se preguntan y yo para que trabajo si lo que me pagan no me sirve para nada”, señaló el diputado Matta.

Agregó que el salario de los trabajadores no les sirve ni siquiera para pagar el transporte, situación que calificó de dramática y muy lamentable. Explicó que el salario mínimo equivale al dólar oficial del BCV que está en 5 mil 252 bolívares soberanos.

“Si dividen los 40 mil de salario mínimo más los 18 mil que le dan de bono alimentario, entre los 5 mil 252, tiene como resultado 7 dólares con 70 céntimos, eso es lo que gana un trabajador en Venezuela. Esto es repugnante y criminal. Pero la gente debe saber que el Plan País tiene la solución para todo este desastre económico y lo digo con toda la responsabilidad”, sentenció el parlamentario.

Reveló que la Inflación acumulada durante el periodo Maduro desde marzo de 2013 a marzo de 2019 es de 14 mil 171 millones 862 mil 136 por ciento. “Por eso el salario de los venezolanos no vale nada. Un gerente en cualquier empresa hasta a un trabajador de los más básico no le sirve el salario porque frete a esta inflación acumulada no hay nada que hacer”, enfatizó Matta.

En cuanto a la variación de la moneda recordó que en el 2013 el dólar oficial valía 6,30 y hoy 525 millones 600 mil bolívares, es decir que la variación fue de 8 mil 353 millones 253 mil 978 por ciento.

“Con estas cifras es suficiente para saber que este es un sistema que no sirve para nada y por eso lo vamos a cambiar. Tenemos que seguir trabajando y luchando para lograrlo. Este problema se resuelve abatiendo la hiperinflación y en el Plan País tenemos la formula, para que la gente tenga un salario mínimo de verdad, que les permita comprar la canasta alimentaria, que la gente tenga por lo menos dignidad”.

Hizo referencia a la canasta alimentaria de marzo de este año que se ubicó en 2 millones 491 mil 159 bolívares, si esto se divide entre el valor del dólar oficial del BCV de 5 mil 252 bolívares, se necesitan 473 dólares para poder adquirirla y el salario mínimo esta en 40 mil bolívares y 18 mil de cestaticket, es decir 7 dólares con 70 céntimos.

“Según los economistas como Asdrúbal Oliveros una familia de clase media, para más o menos mantener su nivel de vida necesitan 735 dólares al mes. Según el Cendas la canasta alimentaria cuesta 592 mil 227 bolívares, dividido entre el dólar oficial se necesitan 113 dólares, es decir una trabajadora para comprar la comida necesita 10 salarios mínimos integral, de dónde saca ese dinero, por eso la gente sigue huyendo del país” dijo el diputado zuliano.

Aseguró que el sistema que han implementado no sirve, porque han hecho 49 aumentos de salarios mínimos durante el socialismo del siglo 21 de los cuales 27 en el régimen de Maduro y lo único que han logrado es hambre y más pobreza.

Finalmente señaló que en los Estados fronterizos la economía se ha dolarizado descaradamente. Dijo que, en el Zulia, por ejemplo, ya es normal comprar y vender en dólares.

“Si se va hacia el sur del Zulia de Machiques hasta Santa Barbara todo es en pesos, pero el que no aparece por ningún lado es el bendito bolívar, desaparecido del mapa. Por otra parte, no hay efectivo, según los últimos cálculos de liquidez monetaria que publicó el BCV este se ubicó en 5, 8 por ciento, en una economía normal eso estaría entre el 12 y el 15 por ciento, por eso no hay efectivo y vamos a estar peor en la medida que la inflación siga creciendo”, sentenció.