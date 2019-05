Caiga Quién Caiga: ASOMBROSO Hecho en Socialismo… los invasores desalojan a los legítimos dueños, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Insólito lo que sucede en Venezuela. El invasor de la propiedad del pueblo, la procubana ASAMBLEA CONSTITUYENTE, quiere desalojar al legítimo propietario: La ASAMBLEA NACIONAL, del Palacio Legislativo. Nunca debieron permitir su ingreso. No defendieron ese espacio en su oportunidad y permitieron de uno u otro modo su permanencia. Estos ahora se creen los asistidos por las leyes. Ciertamente gozan del reconocimiento de otro que no lo tiene, el gobierno de Maduro. Sencillamente estamos presenciando la crónica de una muerte anunciada, varias veces por éste columna, que muchas veces cae mal, no gusta, porque decir la verdad tiene esa característica de no agradar. La irrita ANC nunca debió estar allí. No se defendió como hombres lo que hoy lloran como mujeres. El jefe de la turba es el que impone la ley y está cobrando su venganza, entre otras, exterminar el único órgano legítimo. No ira contra Guaidó. Nada que ver. Ni un pelo le tocara. Es más inteligente que eso. Lo está prácticamente destruyendo, sin tocarlo. Ni con el pétalo de una rosa, menos a su esposa, y mucho más porque está fuera del país. Diosdado solo quiere demostrar al Mundo, a los venezolanos, que “Guiado es un b…olsa”, “Que no gobierna”, que es un “CAMPEÓN SIN CORONA” y que el único jefe es él, ni siquiera Nicolas, aunque lo abrace y le cante y le jure la canción que popularizo Rocío Durcal, “Amor Eterno”. “Eso les pasa por dejarme por fuera de las negociaciones…” confesó a una fuente bien informada.

Se equivocan los que auguran que estamos en una ETAPA FINAL. No la hay. Es el largo comienzo de una, eso sí.

Porque en Venezuela no existe un ESTADO DE DERECHO. Un ESTADO FORAJIDO gobierna, hace el derecho, las leyes, las sentencias, maneja la cárcel, la censura, etceterá. Se cobra y se da el vuelto

Lo que nunca hizo la AN, si lo hizo el gobierno: Tomaron el palacio legislativo. Lo que falta ahora es que solo sesione la ANC pro Cubana y no dejen entrar a los legalmente facultados para ello. Se molestan conmigo pero lo seguiré diciendo, los errores en política se pagan a un alto costo. Ese palacio debió ser defendido a sangre y fuego el año pasado. Dejaron instalar algo irrito como la ANC y ahora, los legítimos están fuera y los usurpadores dentro.

RECUERDOS DE UN PANORAMA IMPRESO

Cuando un medio de la región cerró por falta de papel, la señora de PANORAMA lo llamó para ofrecérselo a dólar libre. Eso mismo hacía el señor Rafael Poleo en tiempos del Gobierno de Lusinchi. Lo hacía contra los medios opositores del momento. Otros solidariamente cuando vivieron lo mismo, prestaban el papel y el que lo recibía después, lo pagaba entregando igual cuando lo necesitaba. Así debía ser la ética, la amistad entre medios. El problema es que en Venezuela, vivimos un sálvese quien pueda y lo mismo ocurre con los partidos. Los que cohabitaron 20 años con el régimen hoy son perseguidos, maltratados. Ayer no le dieron toda la importancia.

SIGUE TENIENDO RAZÓN MARÍA CORINA MACHADO: Durante un programa en EVTV de Miami, desde Venezuela señalo: “Estamos en una fase terminal, no necesariamente las últimas horas. Y es importante porque la angustia de los venezolanos hay que aterrizarla. Esto no se mide en horas y días, sino en fuerzas. Es un sistema, una revolución, que tiene respaldos internacionales que se han hecho evidentes en las últimas horas. Es una etapa terminal porque han ido perdiendo todo el respaldo que tenían. Tienen un 95% del país cohesionado y presionando por la salida de Maduro. Este no es un problema de militares corruptos o una dictadura convencional con apoyo cubano, es más complejo. Necesitamos una fuerza superior, y esa fuerza superior es una amenaza real de que habrá una acción combinada para que estos actores entiendan que su única opción es aceptar los términos de su salida. Ya no todas las opciones están sobre la mesa, solo quedan las de fuerza” (Subrayado nuestro).

MIENTRAS… ¿Hay o no diálogo?

El reconocido periodista Juan Carlos Zapata asegura por sus fuentes, que se realiza una reunión, donde hay diálogo entre oposición y gobierno, a través de la intermediación de las autoridades de Noruega, quienes poseen una amplia experiencia en resolución de conflictos. Por la oposición estaría el hasta ahora de bajo perfil Gerardo Blyde, el no muy querido por la opinión pública Stalin Gonzalez y Fernando Martínez Motola. Por el gobierno, el inefable Jorge Rodríguez y el pupilo de Nicolás, el gobernador Héctor Rodríguez. Esta delegación con igual apellido aunque no son ni familia cercana ni de fallas parecidas. Por su parte Ibeyice Pacheco, niega tal conversación aunque admite la reunión pero inaudita parte. Ambos son excelentes periodistas, saque usted sus propias conclusiones. Tanto Zapata como la Pacheco, son objetivos militares del chavismo, así que esta negada de plano cualquier interferencia del G2 Cubano. Otros periodistas no vinculados al gobierno dan fe de la reunión. Julio Borges dice que su partido fue sorprendido. ¿Quién miente? ¿Quién dice verdad? Siguen sin hablar claro y después lanzan laboratorios en nuestra contra. Esto tendrá necesariamente costo político para Guaidó, aunque él se esfuerza, lo sobrepasan situaciones como las ocurridas.

URGENTE CORREGIR SEÑORES DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Me parecen absolutamente válidas las observaciones del político y empresario Carlos Alaimo, sobre el proceso que se lleva en Venezuela: El pobre liderazgo nacional del país, en el espíritu de la construcción de una verdadera unidad nacional, en el amor a su gente y en lo político por su escasa formación estratégica, es lo que está haciendo posible esta prolongada agonía del pueblo venezolano. El individualismo y el partidismo agudo de unos sectores de la oposición le están dando oxígeno al régimen de Maduro. Lo malo es que EEUU alimenta a un sector de la oposición y no a un proyecto nacional de salida. La administración Trump y los líderes del Congreso Americano deben de revisar la capacidad de los líderes que están apoyando. Por eso el fracaso del 30-4 y 1-5.

LO QUE NOS DICE AGAPITO SOBRE EL RENCO

La crisis obliga a correr a muchos perseguidos por las sanciones de Trump. Otros intentan pasar “agachados”, “saltar talanquera” y los más osados intentan hacer como si nada los afectara. El caso del magnate Ernesto L. Guevara, un magnate de la industria petrolera, sorprendió a muchos. De ser un simple carnicero pasó a millonario. El capitalista sueño americano hecho realidad en socialismo chavista. Sus esfuerzos actuales intentan borrar su rastro por la destrucción de PDVSA. Este Magnate alias “EL RENCO”, llegó a New York para cambiarse el nombre pagando una jugosa cantidad de dinero a un reconocido bufete. ¿Lo logrará? De seguro AGAPITO nos lo informara

DIEGO ARRIA VS RAMOS ALLUP

Me informan que la nueva designación del hombre más capaz para representarnos en la ONU, Diego Arria, fue nuevamente vetada por Henry Ramos Allup. No lo puedo creer. Seguramente él me llamara para negarlo o afirmarlo. Sería muy lamentable, independientemente de los problemas entre ambos. Muchos adecos señalan que el propio Carlos Andrés Pérez, solo usaba a Diego para acompañar a su mujer de compras en New York. A mi juicio, negar la estatura política de Arria para esa misión, sería una torpeza en grado superlativo. Esperemos que todo se aclare.

NO HAY GASOLINA Y EL COMERCIO DE MILITARES ASOMBRA

Sacaron a Polimaracaibo porque supuestamente su presencia era dañina. La asumen los militares y la cosa va peor. En la estación VIP La Calzada de Maracaibo, diez (10) dólares cobran por unidad y en muchas estaciones ocurre lo mismo. Hasta ayer miércoles había disponibilidad en los tanques de Bajo Grande. ¿Qué pasará mañana? No sabemos pero la gente en las inmensas y largas colas, no espera a los Marines, sino a los camiones de gasolina.

SIGUE SIN APARECER EL DIPUTADO EDGAR ZAMBRANO Y GILBERT CARO

Muchas tesis corren. Esperaremos. Nosotros tenemos nuestra propia versión. En su momento lo diremos. Rogando por la salud de ambos.

Nuestra solidaridad con los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. No esperen más. 187 YA.

Entérate de lo que ocurre en tu Patria Escucha ASÍ AMANECE VENEZUELA vía www.spreaker.com. YouTube por los canales: Entrevistas noticias y deportes y Caigaquiencaigacqctv. A las 6:30 am Hora Tulsa Oklahoma 7:30 hora Miami y VZLA link: http://www.gustosaradio.com y Venemedallostereo en Colombia Medellín. Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @Angelmonagas.