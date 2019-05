¡No apto para sensibles! Actriz colombiana mostró el momento en que le extraen biopolímeros de sus glúteos (VIDEO)

View this post on Instagram

Gracias a Dios me sacaron todo ese líquido 😪 hoy duermo mucho mejor, gracias @dr_urazanoficial por la ayuda incondicional y paciencia 😞 gracias Dios, familia y novio por estar siempre presentes, gracias a ustedes no he caído en depresiones grandes y no me he partido en llanto, hoy me siento mucho mejor, ya pronto termina esta pesadilla 😧 la cual ha sido muy larga pero lo importante es mi salud, hoy en mi resonancia me fue súper bien 👍 estoy a punto de darle FINAL a este tormento #losbiopolimerosmatan ( que lo guantes ( tiene las manos perfectamente limpias y desinfectadas además solo fue una inyección para retirar líquido no una cirugía que exagerados ) que porque de pie ( pues acostada no sale el líquido ) y el drenaje ? ( hay líquidos que no salen con drenaje toca con jeringa ) 💉 🤫.. le debo toda mi recuperación a este doctor y a su clínica, han estado aquí de la mano conmigo .. gracias a @dr_urazanoficial esta pesadilla ya casi termina, 👁 ojo los bipolimeros jamás se pueden retirar el 100 % con ningún método pero ya sacamos todos los que me estaban causando dolor ) si estas pasando por lo mismo ten calma y llénate de valor, siempre hay una solución 😍😍😍 y que si me duele ? si y mucho 😭😪😪