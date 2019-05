Policía irrumpe en embajada de Venezuela en EEUU y detiene a los cuatro comunistas gringos #16May

La cofundadora del movimiento social estadounidense Codepink, Medea Benjamin, denunció este jueves que la Policía ingresó “ilegalmente” a la Embajada de Venezuela en Washington y detuvo a los cuatro activistas que aún permanecían en el lugar, publica RT.

lapatilla.com

La embajada venezolana en Washington estaba ocupada por activistas de CodePink, partidarios de Maduro, que ingresaron en el edificio tras la salida de los últimos diplomáticos para impedir que los representantes nombrados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se hiciesen con él.

El Gobierno estadounidense había emitido la orden de desalojo a dichas personas, pero al menos cuatro rechazaron salir y se mantuvieron allí.

Tighe Barry, un representante del grupo “Code Pink”, que lidera a los activistas que continúan dentro de la embajada, dijo este miércoles en la ONU que esas personas están preparadas para resistir.

En los últimos días, las autoridades estadounidenses cortaron la electricidad y el agua del recinto, mientras que partidarios de Guaidó permanecían en el exterior del edifico bloqueando la entrada de alimentos y otros suministros.

Con información de EFE

The press and a handful of activists have converged at the back of the building on 29th St. This is where a walkway to the back courtyard and the underground garage lead. Consensus seems to be police may bring any detainees out this way. Street is blocked. #VenezuelaEmbassy #DC pic.twitter.com/mpiBBGgwy8

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) May 16, 2019