Secretaria adjunta de EEUU pide al Caribe que rompa el silencio ante la crisis de Venezuela (VIDEO)

El Gobierno de EE.UU. instó este jueves a 14 naciones del Caribe a romper el “silencio” ante la crisis en Venezuela y anunció que pronto enviará a la región el buque de asistencia humanitaria USNS Comfort para ayudar a esos países a atender a los migrantes venezolanos.

La secretaria adjunta de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier, hizo esas declaraciones en la sesión inaugural del octavo diálogo con el Caribe en seguridad, que se celebra hoy en el Departamento de Estado.

“Queremos ayudaros a responder al incremento de la llegada de inmigrantes y al impacto que tiene en vuestra comunidades. Queremos ofreceros asistencia. No podemos permanecer en silencio ante la crisis humanitaria en Venezuela”, manifestó Breier.

La funcionaria estadounidense instó a algunos de los países caribeños a unirse a la “masa crítica en Latinoamérica que ha elegido apoyar al pueblo venezolano y al líder que han elegido a través de su Constitución”, en referencia a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 naciones.

A la cita acudieron el canciller de Granada y encargado de seguridad en la Comunidad del Caribe (Caricom), Winston Garraway; el canciller dominicano, Miguel Vargas; los titulares de Justicia de Dominica, Suriname, Barbados; así como los jefes del Ministerio de Seguridad en Belice y Trinidad y Tobago.

También asistieron los embajadores o representantes permanentes de Antigua y Barbuda, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Haití, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y Bahamas.

Todos los representantes de las naciones caribeñas intervinieron en la sesión inaugural, pero el único que aludió a Venezuela fue el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

Young defendió la posición de “no injerencia” que han adoptado los países del Caribe, que en la mayoría de los casos no se han posicionado sobre la lucha de poder en Venezuela o siguen respaldando ANicolás Maduro, aunque República Dominicana, Haití y Bahamas respaldan a Guaidó.

.@WHAAsstSecty Breier: We must work together to manage the destabilizing crisis of #Venezuela and the thousands of Venezuelan migrants who have sought refuge in your countries…We cannot remain silent on the political, economic, and humanitarian crisis in Venezuela. pic.twitter.com/A2FbvKU1uY

— Department of State (@StateDept) 16 de mayo de 2019