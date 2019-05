Verdades y Rumores | Diosdado lucha por meterse en la negociación, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

AL CIERRE. Desde el oficialismo me confirman que si hay un intento de negociación en marcha entre oficialismo y oposición, tal como reveló el colega Juan Carlos Zapata en el portal AlNavío (LEA: http://ow.ly/qAkM30oK7g8). Por el régimen participan Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, mientras que por los opositores están Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola. Cuentan con la mediación de un equipo negociador noruego. Mi fuente me asegura que el siquiatra actualmente está en Noruega. Es posible que los primeros contactos estén en marcha. Recomiendo no satanizar de antemano cualquier conversación que trate de poner fin al conflicto.

PARTE DE GUERRA. Sigue existiendo un raro ambiente en torno al conflicto venezolano. Es una mezcla del optimismo de la mayoría, con el pesimismo fabricado de una minoría. Como es natural la participación popular en las actividades que convoca Juan Guaidó ha bajado, pero eso no es para alarmarse aún. Es normal que luego de cuatro meses de lucha, varios se alejen de las manifestaciones. A pesar de las dificultades la vida continúa y cada vez con mayores contratiempos que enfrentar. Hay varias buenas señales que analizaremos en esta columna, pero hay una que es significativa y es que la jauría de las redes sociales arreció la campaña contra Guaidó y eso indica que aún va en el camino correcto ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y es que una parte de esa jauría proviene de los laboratorios de propaganda y contra propaganda del régimen y estos aceleran sus planes en la medida que huelen los riesgos. Pero otra parte de la jauría es afín a líderes opositores que ven en JG a un enemigo al que deben empujar hacia el fracaso. Lo importante es que en el oficialismo no han podido recuperar la confianza entre ellos. Cada día están más alejados. Cada día hay mayor desconfianza. Maduro sigue aislado por los cubanos. Sus apariciones públicas cada día son más esporádicas y prefabricadas. Las negociaciones avanzan y los cubanos trabajan para que sea de acuerdo con sus planes actuales, tal como hemos revelado en esta columna. Por eso Diosdado Cabello está tan urgido de sumar cartas de negociación a su favor, ya que aún está fuera de cualquier acuerdo. Hay mucho movimiento que presagia una posible salida en poco tiempo. Lo alarmante es el acelerado deterioro del país. Cada día es más cuesta arriba sobrevivir en Venezuela. Cada día es más difícil acceder a alimentos y medicinas. Cargar gasolina será cada vez más complicado porque las reservas están en niveles muy bajos. Mientras las dificultades cada vez son mayores, aumenta la migración de venezolanos que escapan como sea de la crisis. Esperemos que la solución final llegue antes de lo que muchos pensamos.

CABELLO. La actual oleada de represión contra la oposición la comanda directamente Diosdado Cabello. Fíjense que todas las operaciones las ejecuta el Sebin directamente, ya que DC recobró su control a partir del regreso del general Gustavo González López a la dirección de ese organismo. Cabello está muy claro que el 30 de abril estaba siendo sacrificado y por eso se movió para abortar los planes de quienes se habían comprometido con la oposición y con Estados Unidos. Aún sigue fuera de cualquier acuerdo. Las acusaciones de supuestos nexos con el narcotráfico le quitan posibilidades de acordar su salvación. La mayoría quiere su detención y enjuiciamiento. Con el fin de alcanzar sus objetivos tiene a Maikel Moreno actuando para satisfacer sus intereses de dictar medidas contra diputados y dirigentes de la oposición, con el fin de presionar para ser incluido. El presidente del TSJ está obligado a cumplir porque los gringos revelaron su participación el 30A y eso comprometió su papel en el oficialismo. Cabello sabe muy bien en lo que anda Maduro y los cubanos. Ante sus urgencias esperemos más amenazas públicas y acciones desesperadas. Diosdado hasta los momentos está solo en su afán. Maduro cuenta con Cuba para encontrar una salida satisfactoria para él, mientras DC está sólo con sus subalternos. Está tan temeroso por lo que pueda ocurrirle, que ordenó el traslado del general, Miguel Rodríguez Torres, a una celda especial de aislamiento en Fuerte Tiuna, porque supone que él estaba asesorando a quienes tratan de generar la caída del régimen. DC tiene la misión de ingresar a la negociación antes que Maduro y los cubanos consigan lo que están trajinando con Cuba.

OPOSICIÓN. La lucha de Juan Guaidó como líder opositor sigue su rumbo. Muchos le critican que aún no logra sacar a Maduro, como si eso fuera tan sencillo. Su actuación en los días posteriores al 30A es importante. La orden que le dio a Carlos Vecchio de reunirse con el jefe del Comando Sur llama a la esperanza de una acción militar que ponga fin a más de 20 años de desastre revolucionario. Por cierto, hay un cambio en el discurso que es interesante y es que ahora se habla de una coordinación y cooperación con el sector democrático de la Fuerza Armada Nacional para, entre otras cosas, no sólo cesar la usurpación sino expulsar a los invasores de Cuba y Rusia. Esa alianza militar entre la Venezuela democrática y EEUU aún no está concretada, pero se avanza en ella a paso firme. Muchas veces explicamos que no tenía sentido que Guaidó pidiera esa intervención apelando al artículo 187, numeral 11, de la Constitución si no estaban concretadas las coordinaciones y consensuadas las decisiones. Parece que esos pasos ya se están cumpliendo. Tiene que existir una alineación casi perfecta de los involucrados para que esté justificada y tenga éxito. No era, ni es una decisión fácil porque toda operación militar, por más que la anteceda una planificación casi que perfecta, tiene un daño colateral. Hay que seguir confiando en la actual estrategia de la oposición liderada por Juan Guaidó. No hay otro plan alternativo. Debemos apostar a su éxito.

MADURO. Está cada vez más aislado y custodiado por los cubanos. Se desconoce su lugar actual de residencia, por lo que se supone que sigue en el bunker con agentes del G2. Se le ve poco. Ni él, ni sus aliados cubanos, confían en nadie del oficialismo. Cuba lo cuida como su “moneda de cambio” para conseguir un acuerdo con EEUU que flexibilice el embargo y evitar caer en un nuevo “período especial”. Maduro quiere encontrar una salida con mucha rapidez, antes que se deteriore aún más su situación. Teme que la intención de Rusia de mejorar su relación con Estados Unidos, propicie su caída final antes que consiga ese acuerdo que tanto requiere. No es fácil su situación. Se ha convertido en un peligro para la mayoría en el oficialismo y por eso son muchos quienes desean sacrificarlo para salvarse ellos. En ese sentido su peor enemigo es Diosdado, quien no dudaría en entregarlo con el fin de salvarse él. No controla al país, no controla al partido, no controla ni a su entorno. Es un cautivo de Cuba. La suerte de Maduro está en manos de Raúl Castro y de Donald Trump. Si ambos llegan a consensuar un trueque a favor de menos sanciones a la isla, el será el sacrificado aunque le esperaría un exilio más o menos tranquilo en la isla o en cualquier otra nación. Ese es el escenario que más le conviene, porque el temor de un ataque contra él no lo deja vivir con algo de paz.

EL CANCILLER. El acertijo de la semana pasada generó muchos mensajes con información sobre el político señalado. Dependiendo de la seriedad de la fuente y la racionalidad de la información hice un compendio de los detalles. Todos coincidieron en algo: el opositor en el exilio que vive una vida de lujos mediante el dinero que levanta pasando raqueta a rojos y también a azules es Lester Toledo. Confieso que sabía algunos detalles, pero la información que recibí sobre sus andanzas es sorprendente. He aquí el resumen y lo coloco entre comillas, porque son los aportes de las fuentes: “Ese es Lester Toledo quien se cree el canciller de la oposición. No sólo pasa raqueta a los boliburgueses como Nervis Villalobos a quien si le quitó 100 mil euros, sino también a quienes son financistas de la oposición. Hasta el enchufado de Roberto Rincón le tenía una asignación de $20 mil mensual. El argumento que usa es que se necesita dinero para la lucha contra Maduro. Ya no vive en España. Mientras estuvo en Madrid vivía en una enorme casa ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la capital española. Ahora vive entre Miami y Colombia. En la capital de Florida habita en un lujoso departamento en la zona de Brickell. Ese es su nuevo territorio. Ya no es parte del anillo de confianza de Leopoldo López. Éste lo excluyó por todo el ruido que causa la vida de lujos que lleva y las denuncias en su contra. Se sostiene en Voluntad Popular porque adula en exceso a Lilian Tintori y al padre de Leopoldo. Juan Guaidó no lo puede ver ni en pintura. No lo quiere porque ha recibido reclamos por su conducta y arrogancia, defecto del cual él fue víctima directa en una ocasión. Ni siquiera lo designó como coordinador de la ayuda humanitaria. Estados Unidos había colocado a otra persona y Lester se apareció en Colombia alegando que había sido designado por Guaidó y los gringos le pidieron una comunicación que oficializara eso. Todo era falso. Al final Guaidó sólo envió una escueta carta en la cual no hay ningún nombramiento, pero Toledo convenció a los gringos. Hay cuestionamientos hacia su manejo de la comida y medicinas que estaban almacenadas. Y ni siquiera atiende al partido en el Zulia. Tampoco a sus antiguos amigos les presta atención. Ahí está el caso de Leo Arteaga quien tuvo que tramitar sin ninguna ayuda su estatus migratorio en España, porque Lester no atendía sus mensajes y Leo daba la vida por él. A todo el que le escribe lo deja en visto. Se ha convertido en un problema para VP y Leopoldo López”. Finalmente recibí un dato clave: “Indaga por su operador financiero a quien llaman “El Caballo”. El tipo tiene apellido italiano. Es quien se encarga de la raqueta”. Confieso que nunca pensé que este muchacho cometiera tantos errores. No es el mismo que hizo fuertes denuncias contra Pancho. Y además aspira ser Gobernador del Zulia si se produce la transición.

ACCIÓN MILITAR. Esta sigue siendo una posibilidad. Ni es tan cercana, pero tampoco tan lejana. Al parecer hay varias alternativas en el tapete. Incluso hace pocos días el diario digital “El Español”, publicó un interesante trabajo con las opciones que han sido estudiadas para encontrar la solución al conflicto venezolano. En lo personal creo que la opción militar cobrará fuerza si fracasa la negociación entre EEUU y Cuba. Y es probable que no sea una acción masiva, sino puntual. En el trabajo del diario español se habla de una “operación quirúrgica” al estilo de la realizada contra Osama Bin Laden. A eso le agregaría la posibilidad de un bloqueo naval que apoye o impulse una acción institucional de las FAN. La presencia del guardacostas USCGC James frente a Venezuela no fue algo casual. Tampoco extravió su rumbo. Estuvo ahí con un propósito. Al parecer su incursión duró más de 16 horas. Sólo hubo comunicaciones de alerta y exhortación a salir. No hubo movimientos significativos de la Armada y mucho menos de la Aviación. Se conformaron con monitorear de lejos lo que sucedía. Lo ocurrido y la respuesta venezolana me recordó el episodio ocurrido en agosto de 1987 cuando la corbeta ARC Caldas irrumpió en aguas territoriales venezolanas y que motivó una dura respuesta de Venezuela con el envío de las fragatas General Salom (F-25) y Almirante Brion (F-22) además de patrulleras. Inclusive se emplearon dos cazas F-16. En esta oportunidad no hubo nada ni siquiera parecido. Por eso infiero que la misión del USCGC James era medir la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada Nacional. Los acontecimientos señalan que la solución al problema venezolano necesita una participación externa más allá de sanciones y discursos encendidos.

CRACK ECONÓMICO. Importante el alerta que dio el ex ministro de Finanzas y actual disidente del chavismo, Rodrigo Cabezas. La entrevista que le hicieron en La Patilla es reveladora sobre la profundidad de la crisis económica. El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ afirmó que estamos en medio de un crack económico marcado por seis años de reducción de la actividad económica. Además calificó de absurdo el encaje legal de 100% que le impusieron a los bancos y teme que el posible retiro de las franquicias Visa y Master profundicen los problemas que afectan al ciudadano. Pero además hizo una denuncia importante y es que las reservas internacionales en poder del Banco Central de Venezuela realmente rondan los $7.500 millones y no están en la cifra que publica el BCV.

PANORAMA. Lamentable que el centenario periódico zuliano haya corrido la misma suerte de los periódicos que han dejado de circular. Pero más lamentable aún es que hayan sido víctimas del monstruo que ellos ayudaron a defender. Siento mucho respeto por PANORAMA como institución, pero no coincido con la orientación que le dieron sus dueños en los últimos años, cuando su postura pro régimen les hizo perder confianza en sus lectores. PANORAMA fue parte importante de mi carrera como periodista cuando trabajé al lado de grandes colegas y amigos como Argenis Bravo, José Semprún, Alexander Montilla, Yajaira Hernández, entre muchos otros que formaron parte de ese importante periódico. Aun hoy tengo a varios amigos dentro de la empresa a quienes no menciono para no perjudicarlos. Ojala vengan tiempos mejores para este diario y para todos los que han dejado de circular. El Zulia se quedó sin periódicos. Mi solidaridad también con Versión Final, La Verdad, El Regional y Que Pasa.

SIN GASOLINA. Desde Petróleos de Venezuela me confirman que hay severos problemas con los inventarios de gasolina. Han logrado estirar lo poco que les llega gracias a que no todas las estaciones de servicio están trabajando. Hay un racionamiento disfrazado, porque no están comprando la gasolina que necesita el mercado interno. Si no consiguen salidas a las dificultades que tienen, pronto se quedará sin gasolina el país.

CORRUPCIÓN. Aumenta la cantidad de denuncias que llegan sobre los negocios que hacen funcionarios de Corpoelec para privilegiar a quienes accedan a pagar fuertes sumas en dólares. Aquel sector o conjunto residencial que desee tener electricidad las 24 horas del día y escapar así de los apagones, deberá cancelar entre $1.200 y $2.500. La cifra depende de la zona, clase social de los solicitantes y sobre todo de las agallas del funcionario de la empresa. Ya no sólo se trata de hacer negocios con las averías, sobre todo con la sustitución de transformadores, sino que los apagones se han vuelto en la nueva ganancia de los pillos que usan uniformes de Corpoelec.

¡DESASTRE! La pésima gestión de Omar Prieto en la Gobernación del Zulia tiene ejemplos bien significativos. En la Policía Regional hay varios. Esa institución no está cumpliendo con su deber de proteger al ciudadano. Muchos policías han emigrado a otros países y otros, ante los bajos sueldos que reciben se dedican a otras labores en la actualidad. La cantidad de policías suspendidos es enorme y en su mayoría están cumpliendo faenas como custodios de empresarios. Pero el colmo es que hace pocos días en el Comando Policial de la parroquia Bolívar en Maracaibo, llegó un sujeto uniformado de policía, entró al parque de armas y solicitó una pistola Glock, además de un radio transmisor. Recibió lo que solicitó y se fue. Cómo no regreso a entregar el arma y el radio, se dieron cuenta que no era realmente un policía. Me dicen que no se llevó una patrulla, porque en ese momento no había ninguna disponible. Hay comandos en los cuales las labores de aseo la hacen los detenidos. Hace pocos días se evadieron nueve presos porque nadie los vigilaba mientras limpiaban. En este momento no hay ningún control en la Policía Regional. Muy mala la gestión de Omar Prieto.

PEPSI. Me informan que comenzó el cierre gradual de la planta embotelladora de Pepsi en Maracaibo. La mayoría de sus trabajadores han sido cesados y siguen a la espera de la sustancial liquidación que les prometieron. La poca producción que aún sigue activa la manejan los jefes medios. Otra empresa que muere gracias a la barbarie roja.

BOD. Al parecer se agravan los problemas de liquidez en el Banco Occidental de Descuento. Me cuentan varios amigos que dicha institución financiera ha suspendido las transferencias hacia otros bancos. No sólo el BOD tiene problemas, ya que la mayoría de los bancos están teniendo graves dificultades por la crisis y sobre todo por la imposición del encaje legal de 100% que acabó con su papel de intermediador financiero.

