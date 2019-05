Marco Rubio: Maduro se enfrenta al colapso en cascada de su régimen

El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que la narrativa del régimen de Nicolás Maduro mantiene el “control” de Venezuela. Sin embargo, destacó que en realidad “se enfrenta al colapso en cascada de su régimen”.

A través de su cuenta en Twitter, el senador Rubio dijo que “en un creciente número de sectores fuera de caracas el régimen no proporciona ningún tipo de servicio”.

En tal sentido, afirmó que esta incapacidad crece más cerca de Caracas diariamente.

Conventional narrative is #Maduro remains in “control” of #Venezuela. But in fact he faces the cascading collapse of his regime. In a growing number of areas outside of #Caracas the government provides no services. And this inability to function grows closer to Caracas daily https://t.co/iwSZwrHEBO

