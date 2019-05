Bolton: EEUU está de pie con Guaidó en exigir el fin de la dictadura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que desde los Estados Unidos siguen firmes con su apoyo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó en su lucha contra Nicolás Maduro.

lapatilla.com

El diplomático respondió así a un tuit del líder venezolano en el que afirmaba que estaba estudiando todas las opciones para poner fin a la dictadura del régimen. “El gobierno democrático electo de Venezuela sigue luchando por poner fin al régimen de maduro. Estados Unidos está de pie @ jguaido en exigir el fin de la dictadura en Venezuela”, escribió.

John Bolton lidera la apertura de una emboscada militar en el país sudamericano para sacar a Maduro, es uno de los principales aliados de Guaidó y no es la primera vez que hace este tipo de comentarios.

Recordemos que ha realizado diversos viajes por el mundo tratando de presionar a los países para que acompañen el derrocamiento del líder de la izquierda sudamericana a quien considera una amenaza global.

The democratically elected government of Venezuela continues to fight for an end to Maduro’s regime. The United States stands with @jguaido in demanding an end to the dictatorship in Venezuela. https://t.co/oyLKJA98OO

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 19 de mayo de 2019