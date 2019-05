Filman un gran tornado en Texas, mientras una ola de tormentas azota el centro de EEUU (Videos)

Posteado en: Internacionales, Titulares

Fuertes tormentas azotan desde este viernes la parte central de Estados Unidos, con al menos 50 tornados reportados en los estados de Kansas, Nebraska y Texas, informa The Washington Post. La ola de clima severo se extenderá este lunes por estos estados y afectará a Oklahoma, advierten los meteorólogos, según reseña RT.

En grabaciones obtenidas por testigos se aprecian varios tornados. En uno de los videos aparece un tornado enorme que se desplaza rápidamente cerca de la ciudad Ballinger (estado de Texas) entre instalaciones y árboles.

NEW video of the tornado that occurred near Ballinger, Texas earlier this morning. Video from follower Lizette Paceley. #txwx #VortexCrew pic.twitter.com/9Klgs3pfxq — Vortex Crew (@VortexChasing) May 18, 2019

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas aumentó para este lunes la amenaza de clima severo al segundo nivel más alto (cuatro puntos sobre cinco).

VIDEO (again): Tornado near Farnam, NE earlier this evening. Amazing structure and motion on this storm. Damage observed from this tornado as well (same circulation as earlier video). #newx pic.twitter.com/RdInGVdKd2 — John Homenuk (@jhomenuk) May 18, 2019

Paralelamente, las regiones centrales de EE.UU. son azotadas por tormentas, algunas con bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf, según NBC News.

TORNADO INTERCEPT in Dominator 3 with drones in the air!! Tornado intensified to the north then roped out @SeanSchofer @breakingweather @accuweather @skyforcex pic.twitter.com/TyUOtkTNRN — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) May 18, 2019

En Kansas los fuertes vientos que acompañan uno de los tornados volcó un camión. El conductor no resultó herido.

Here's some crazy video of a tornado near Minneola, KS that flipped a semi-truck on Friday. Reports say the driver was okay. pic.twitter.com/JZxloPGUFE — Charles Roop (@CharlesRoopWCTV) May 18, 2019

Some photos of strong tornado southwest of Farnam NE

Captured lucky lightning strike next to stovepipe!

w/ @JustonStrmRider pic.twitter.com/L78nfG4QlF — Simon Brewer (@SimonStormRider) May 18, 2019