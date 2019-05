Caiga Quién Caiga: Nicolás el Tanos de Venezuela, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Siempre he considerado a los productores de CINE, una especie de iluminados, de futurólogos y “grafiólogos” de lo que ocurre en el planeta Tierra. No hablo de un problema de interpretación, lo cual muchas veces hacen muy bien. Me refiero a su capacidad de predecir lo que sucederá. El boom de la película Los Vengadores y el Juego Final, va mucho más allá, de la fantasía propia de Hollywood. Para otros es la serie Juego de Tronos y también considero que esta nos muestra magistralmente, esas jugadas políticas tras bastidores, que muchos desconocen.

La política, como el hombre, sufre transformaciones. No podemos interpretarlos de la misma manera, aislándonos de los fenómenos sociales, a pesar de que su lucha por el poder es el fin último.

El crítico de cine y periodista Sergio Monsalve, hizo algunas consideraciones en un artículo publicado el 4 de mayo. Algunos elementos son válidos para la sociedad estadounidense y también para la nuestra: “En segunda instancia, la obra denuncia y expone el riesgo de enfrentar la amenaza de un gran poder sin oposición. Los norteamericanos ven en Thanos una caricatura estilizada de la política exterior de Trump. Los venezolanos resienten la semejanza con un Maduro aparentemente imbatible, desde su proyecto de degradación fascista”. A mi juicio una excelente forma de describir el panorama mundial y en especial el nacional. “Salvaje y bestial, civiliza con puño de hierro y una doctrina apocalíptica de conspiración reptiliana, sobre un desierto de escombros y ruinas planetarias. Clásica fantasía destructiva de la ciencia ficción. Los cómics siempre explotan el miedo del fundamentalismo. Thanos llega para avivar el pánico por un mundo gobernado y tiranizado por un Estado islámico y socialista, sometido a la purga de la mitad de su especie”, cualquier parecido con Venezuela es pura coincidencia.

Como Maduro, Thanos acabó con el 50% de la población. Nicolás va en toda carrera hacía esa meta. Él es la cabeza no pensante de un propósito mucho más allá de lo político. Vienen por nuestro estilo de vida, por nuestra religión, por nuestra sociedad. Por eso la deformación de la historia, el rompimiento con el pasado y el sufrimiento permanente. Mecanismos de dominación, lamentablemente obviados por la comunidad internacional y en especial por la norteamericana.

En la película, los vengadores obtienen las 6 gemas. En Venezuela, aun no encuentran una sola, sea mediación, diálogo… 187 no lo asumen, lo dilatan. Lo retrasan. Prácticamente excluido.

Del 2015 al presente la realidad ha cambiado.

El sufrimiento cabalga por nuestras calles. Corre. Grita. El primer señalado es Maduro, el chavismo sin distinción. Los que hoy de ese sector se autocalifican de chavistas originarios, la ortodoxia, son considerados tan culpables como Nicolás. Otros de la oposición son calificados de cómplices, de haber cohabitando con la organización criminal que nos gobierna. Hay un serio cuestionamiento del sector político. Mucha incredulidad. Si el gobierno fuera eficiente, la opción opositora no tendría ningún chance. De eso se trata el juego de la política: No los queremos porque no sirven, no resuelven, no son capaces de producir “la mayor suma de felicidad”. Algo de eso ocurre con la MUD o frente amplio, es igual a los efectos.

Y es que esta crisis sobrepasó a los partidos y produjo una carencia de liderazgo nacional terrible en algunas regiones, desbordadas por los errores políticos, ausencia de mensajes, desunión, proyectos a destiempo. ¿Cómo pueden algunos estar trabajando para ser gobernador o Alcaldes, cuando la presencia del usurpador, impedirá cualquier esfuerzo sobre eso?

La lucha no es tan simple como sacar a Nicolás. Es restablecer el duro ejercicio de la democracia.

La consultora política Christian López, hace un excelente resumen sobre el tema. “#HablandoClaro La cúpula del liderazgo opositor que ha tomado para si el control situacional de la coyuntura política que vivimos no ha entendido que una cosa es la credibilidad y otra la confianza, pero sin la primera no existe la segunda”. “La transparencia comunicacional en estos momentos tan delicados debería ser imprescindible, así como la honestidad de los actos que son los que al final definen al dirigente delante de la gente a la que dice representar y la que de buena fe sale a poner pecho en el asfalto…Son cosas que hoy se pasan por alto y por eso son “tragados” por la opinión pública y vomitados pronto con las etiquetas que se han ganado por sus actuaciones, y en esta situación cuando se perciben con dichas etiquetas se están posicionando según una verdad colectiva”

“Negativa en este caso, y que difícilmente puede ser modificada. Es horrendo ver como figuras que se suponen vienen a renovar el liderazgo de rosca y maña desperdician su capital político y su imagen por “descuidos” como éstos”

“Si un líder político actual de la oposición en Venezuela, en verdad aprecia su carrera y sobretodo desea seguir siendo un actor clave en el futuro debe tomar la decisión correcta separándose de quienes están etiquetados como colaboracionistas, falsos opositores y traidores…” “Y el momento es ya, no habrá misericordia con quienes saquean al país desde el ejecutivo secuestrado por el #CriminalRegime de Maduro y menos con quienes han colaborado con tanta destrucción y muerte. La purga será total y definitiva”

Los políticos y mucho más cuando gozan de sus cinco minutos de fama, no hacen caso. Creen que eso será eterno y por eso hemos visto desfilar varios. Capriles con su “arrechera”, la cual logró interpretar al ciudadano y no fue conducida, se le evadió. Las razones aún se discuten. Ramos Allup quien pensó que el cambio era de “cuadros”, de salir a comprar al mercado, de insultar, de construir extraordinarios refranes y no de posturas. Otros tantos líderes, que desde un exilio de oro, hacen miles de negocios y soslayan el conocimiento de la gente sobre los mismos.

La nueva moda es que si los atacas, eres G2 Cubano o te paga “Maduro”. Se cubren en ese manto y te exigen obediencia y confianza total. Pareciera que el fracaso en 20 años, es culpa de los que trabajamos en las redes sociales. Les recuerdo que van casi 5 meses señores desde el 5 de enero…largos, tediosos, con gente muriendo todos los días y muchos que cuando termine esta tragedia debemos visitar un siquiatra o al menos un sicólogo o terapeuta. Prepárate Carlos Fraga y hasta el propio Angeólogo.

Yo no quiero ver a quienes están del “lado correcto de la historia”, quiero que esa historia se haga realidad.

MEDIACIÓN, DIÁLOGO O QUÉ

Conversó con el dirigente en el exilio Javier Medina, quien como buen izquierdista, cultivo mucho ese método y me dice “la mediación es un medio alternativo de resolución de conflicto, es la forma formal y técnica que se le da al diálogo, la ONU tiene mecanismos formales en esa materia, y se debe cumplir con una serie de requisitos, entre ello, la confidencialidad y el respeto a las partes y sus resultados, cuando las partes se sientan, es porque ya han trabajado algunas premisas técnicas para llegar a la etapa de la mediación, entre lo que se destaca el reconocimiento al conflicto, que las partes propongan mediadores de confianza y otros neutrales expertos en la resolución de conflictos, luego viene la agenda, y el primer punto casi siempre es el reconocimiento de sectores polarizados que llevaron, u originaron el conflicto. Lo que me llama la atención, es el hecho de que la ONU no esté interviniendo, ya que ellos son el principal organismo de arbitraje por excelencia en materia de mediación (subrayado nuestro).

Medina, fue militante y directivo del MAS y ellos plantearon, “el camino del diálogo, el tema era que no habían especialista en la materia ni se manejaban los términos técnicos. Los demócratas, debemos apostar a este mecanismo como medio alternativo a la resolución de cualquier conflicto…Si claro, pero es porque si generas una matriz radical, vas a cerrar todos los medios, el concepto de diálogo cómo de elecciones libres, lo prostituyeron, como el color rojo y el socialismo, es como una psicopatía colectiva” “La negociación en el conflicto colombiano, duró 3 años, nadie lo supo hasta que ya había resultados, los EEUU y la ONU jugaron un papel fundamental, como Noruega, incluso el propio Maduro, por eso, tú veías al Santos hacerle concesiones a Maduro, entre eso, no intervenir en el conflicto venezolano y entrégarle políticos como fue el caso de Lorent Sales. Cuando tú no quieres que resultado en una mediación, lo develas, exponiéndolo ante la opinión pública, ahí, se quiebra… Pienso que si EEUU y la ONU, no participan en ese proceso, no habrá resultados

Bueno, pienso que el tema de la ideología va en vía de extinción, el mundo se mueve por los intereses económicos de las naciones, en la praxis, lo ideológico es un método filosófico generador de retóricas”.

ATAQUES A MARÍA CORINA

Se puede negar su razón, pero no su tesón. Ha sido la más coherente. Valiente. Enfrento a Chávez directamente y eso le costó su representación en el parlamento. Algos como los perros del refrán citando por Don Quijote, ladran y la acusan de ser parte del juego del gobierno y que por eso no la han detenido. Argumentos falaces y por demás débiles. Si esa es la situación, expliquen entonces porque en 20 años no tocaron a los “líderes de AD”. El ruido de los negocios con Bolichicos. De sus propios negocios, festejados en los mejores restaurantes caraqueños, a la luz y vista de todos. Al propio Guaidó no lo han tocado y no podemos interpretar eso como un juego de su parte ¿o sí? Hay cosas que por calladas se olvidan, les recuerdo todos los atropellos sufridos por María Corina. Su prohibición de salida del país, en contraste con los múltiples viajes de muchos líderes de la MUD. ¿Qué pasó en Dominicana? ¿Quién se quedó con “el queso que había en la mesa”? En Miami se les ve a muchos, varios vehículos de lujos, viajes en primera clase. Hasta a una famosa mujer se le vio comprando licor con un grupo en una licorería del Doral ¿Para celebrar qué?… ¿Qué empresario paga seguridad y traslados en aviones privados de un líder opositor?

Aquí nos conocemos todos y antes de que me lo digan les informo, vivo de la publicidad que ofrezco a unas contadas empresas, ojalá fueran más…

