FOTOS: Chuck Norris visita una base militar de EEUU e inspecciona un tanque M1A2C Abrams

Chuck Norris, el actor, campeón mundial de karate y exmilitar estadounidense, ha visitado este 14 de mayo la base militar de Fort Hood en Texas, donde examinó un tanque M1A2C Abrams y habló con militares de un batallón de la 1.ª División de Caballería, señala RT.

This afternoon, #IRONHORSE Troopers from 2-8 CAV had the honor to work with THE Chuck Norris. He came to Fort Hood to film a show that will feature the M1A2 Abrams tank. It was our pleasure to host this production. We’ll keep you posted when the episode will air! #LiveTheLegend pic.twitter.com/qAIKg2Is62

— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) May 15, 2019