Marco Rubio le da hasta con el tobo a Maduro en pleno aniversario del fraude electoral #20May

El senador de Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, le dio hasta con el tobo a Nicolás Maduro, en pleno aniversario del fraude electoral del pasado 20 de mayo de 2018, en el cual el dictador se afianzó ante el mundo como usurpador del gobierno en Venezuela.

lapatilla.com

“Hace 1 año, hoy #Maduro celebró las elecciones consideradas como una farsa por parte de la comunidad internacional, incluida la mayor parte de América Latina. Por eso existe una vacante en la Presidencia y es por qué, de conformidad con la Constitución @jguaido, es legítimo presidente interino de #Venezuela“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

1 year ago today #Maduro held election considered a sham by international community including most of Latin America.

This is why a vacancy exists in Presidency & why pursuant to constitution @jguaido is legitimate interim President of #Venezuela. https://t.co/Vlz9Vwk16W

— Marco Rubio (@marcorubio) May 20, 2019