Pompeo: Pago del bono Pdvsa 2020 protege a Venezuela

El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que el pago que aprobó la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, del Bono Pdvsa 2020 protegerá a Venezuela de los acreedores del régimen de Nicolás Maduro.

“Para proteger los activos de Venezuela de los acreedores de Maduro, @AsambleaVE aprobó un pago de $71M PDVSA. Este acto de buen gobierno contrasta con la corrupción y la incompetencia del régimen de Maduro. #Venezuela merece un gobierno honesto”, dijo Pompeo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

La junta ad hoc de la estatal Petróleos de Venezuela, designada por Juan Guaidó, comenzó a cancelar esta semana los intereses del bono PDVSA 2020 a algunos tenedores.

El equipo de Guaidó consiguió así movilizar fondos en el extranjero para concretar el primer pago que ordenó el presidente encargado.

El Parlamento respaldó la cancelación de esos intereses buscando proteger a Citgo, una refinería venezolana en Estados Unidos, que pasó a controlar el equipo de Guaidó, pero está en riesgo porque el activo garantiza el bono Pdvsa 2020.

