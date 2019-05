Trump exige a la dictadura de Cuba que ponga fin a la represión contra los venezolanos

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este lunes a la dictadura de Cuba que ponga fin a la “represión” a cubanos y venezolanos y aseguró que EE.UU. no se quedará de “brazos cruzados” mientras La Habana “continúa obliterando” la democracia en el continente.

“En este Día de la Independencia de Cuba, apoyamos al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a la represión a cubanos y venezolanos. ¡Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúa obliterando la democracia en América!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

On this Cuban Independence Day, we stand by the people of Cuba in their quest for freedom, democracy and prosperity. The Cuban regime must end its repression of Cubans & Venezuelans. The United States will not stand idly by as Cuba continues to subvert democracy in the Americas!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019