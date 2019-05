Bolton: EEUU espera reconstruir lazos con funcionarios venezolanos bajo el gobierno de Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país espera reconstruir los lazos con funcionarios venezolanos bajo el gobierno del presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

“Esperamos aumentar nuestra cooperación con el gobierno oficial de Venezuela bajo el Presidente Interino Guaido, y reconstruir los lazos de Estados Unidos con los funcionarios de Venezuela“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

We look forward to increasing our cooperation with the official government of Venezuela under Interim President Guaido and rebuilding U.S. ties with Venezuela officials. https://t.co/YNgw07AbQA

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 21, 2019