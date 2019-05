Marco Rubio: Maduro quiere reemplazar la Asamblea Nacional por una ilegítima

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El senador repúblicano por estado de la Florida en EEUU, Marco Rubio se pronunció en relación al llamado de Nicolas Maduro para adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional.

lapatila.com

“Maduro reclama: Quiero elecciones ahora. Pero lo que quiere decir es un calendario acelerado para las elecciones de la Asamblea Nacional, porque su control de todos los medios y del CNE le permitirá reemplazar la legítima por una ilegítima.

Sobre la grave situación de la escasez de combustible, Rubio explicó que el régimen de Maduro “se centra en mantener el control en Caracas y abandono del resto del país. Largas filas en la gasolineras en todas partes excepto Caracas. Debido a la escasez de combustible tres universidades en Tachira suspendieron las clases. Sólo empeorará a medida que tres refinerías clave se mantienen apagadas”

También se refirió a la reciente venta de oro venezolanos “13,7 toneladas de oro por unos 570 millones de dólares en las últimas 2 semanas. Las reservas de oro de la Nación están en una baja en 29 años con sólo 7,9 mil millones dólares. Maduro está comprando apoyo militar al permitir que oficiales militares de alto rango se beneficien directamente de esto”.

