Alejandra Espinoza estrena “nuevas bubis” con sensual video

La animadora Alejandra Espinoza viajó hace unos meses a Colombia para concretar compromisos de trabajo y sumado a eso aprovechó la visita para operarse nuevamente los senos, luego de 10 años.

Este miércoles fue Espinoza quien decidió hacer pública la noticia compartiendo un video a través de YouTube. “Yo sé que les había dicho que me iba a operar las bubis, no porque quería sino porque ya habían pasado 10 años desde que me las operé la primera vez y, aunque no parecía, tenía implantes entonces me los tenía que cambiar y efectivamente me los cambié, así que estoy estrenando bubis”, dijo en el video.

La presentadora aprovechó la cirugía para corregir un “hoyo” que le dejaron en el centro de los senos en su primera cirugía, y este hacía que se le notaran los huesos que tiene en esa parte del cuerpo.

“No sé si ustedes se acuerdan que yo tenía como un hoyito en el centro de las bubis que me había quedado y la verdad es que no me importaba, pero el doctor me dijo que eso se podía corregir. Entonces cuando me operan me lo corrigen”, explicó.

Asimismo aclaró que aunque a primera vista los senos parecen más grandes, señaló que los implantes son del mismo tamaño que los que le pusieron hace diez años. “El tamaño de la prótesis es igual, simplemente están más juntitas que antes, entonces ahora visualmente no se ve igual. Ahora que están juntitas se ve más bonita la ropa”, afirmó.

“Parecen más grandes de lo que son, se los juro no son tan grandes”, puntualizó.