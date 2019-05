Bolton conoce el mayor temor de Maduro

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, John Bolton, aseguró este miércoles 22 de mayo que Maduro está desesperado por distraer a los venezolanos de la solución real para que Venezuela salga de la crisis, que es su salida del poder.

Bolton acusa al régimen de Nicolás de bloquear el acceso a Internet durante varias semanas para tratar de callar a los líderes de la oposición, quienes fueron democráticamente electos en Venezuela.

Señala que la medida se debe al temor que Maduro le tiene a la voz del pueblo.

Maduro continues to fear the voice of the people, has been blocking access to the internet for weeks, and seeks to undermine the democratically-elected voices in Venezuela. Maduro is desperate to distract from the only real solution in Venezuela: his exit.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 22, 2019