Bolton: EEUU esta dispuesto a trabajar para devolverle la prosperidad a los venezolanos

El asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, aseguró este martes que su país esta dispuesto a trabajar con el presidente encargado Juan Guaidó para devolverle la riqueza y prosperidad a los venezolanos.

A través de su cuenta en Twitter, Bolton mostró una gráfica donde se ve el declive de la producción petrolera. Asimismo, acompañó la imagen diciendo que Maduro solo ha traído dificultades debido a su corrupción y mala gestión.

Maduro sólo ha traído declive y dificultades debido a su corrupción y mala gestión. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el Presidente interino Juan Guaido para devolver la riqueza y la prosperidad a los ciudadanos de Venezuela.

Maduro has only brought decline and hardship due to his corruption and mismanagement. The United States stands ready to work with Interim President Juan Guaido to return wealth and prosperity to the citizens of Venezuela. pic.twitter.com/i6elniaR6Y

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 22, 2019