¿Chismes de vecindad? A “Doña Florinda” se le chispoteó que “El Chavo” le fue infiel (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El éxito que logró Roberto Gómez Bolaños en la televisión hispana fue de gran magnitud, que hasta el sol de hoy que personajes como “el chavo” y “el chapulín colorado” siguen vigentes.

Su legado perdurará por generaciones y a pesar de haber muerto hace ya algunos años, muchos cuentos de él y sus aventuras como destacado escritor y productor de televisión seguirán saliendo a la luz, aunque también podrían filtrarse uno que otro chisme como el que reveló su propia esposa, quien aseguró que este le fue infiel.

Así lo habría dejado entrever Florinda Meza, la actriz, que dio vida a ‘doña Florinda’, ‘la Popis’ y ‘la Chimoltrufia’, en medio de una entrevista con Súper Escorpión.

Aparentemente todo se daba cuando el fallecido creador de ‘El Chavo del 8’ y ‘Chespirito’ iba a visitar a un amigo que llamaban ‘el Tigre’, sugirió Florinda en su respuesta a la pregunta de quiénes eran los “compadres de pedas’ de Roberto.

Primero dijo que eran ‘Los Aracuanes’ o ‘el Tigre’ (Emilio Azcárraga) y, enseguida, solo se siguió refiriendo a este segundo personaje y si le incomodaba que Roberto saliera con él.

“Yo soy bien inteligente, yo sabía que ‘el Tigre’, pues no dejaba pasar una y que en esas reuniones de comida, que se alargaban tanto, pues seguro había muchachas, ¿no? Digo, no nada más que para alegrarles la pupila, yo creo que se pasaban jugando ‘manitas calientes’ no más”, afirmó Florinda, al final con tono sarcástico

Eso la enojaba mucho, pero la actriz siempre intentó disimularlo, incluso el día en que su esposo le hizo el reclamo de que ella no le dijera nada.

“Yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, pero cuando ya oía el motor del coche, rápido me metía en la cama y me hacía la dormida. Llegaba y me quería despertar, y yo: ‘Ah, sí, sí, sí’. [Y él me decía:] ‘Oye, es que que mira, te quiero explicar’. ‘Mañana, mañana, me dices’ [le respondía]. Y así varias veces”, rememoró la artista, y continuó:

“Pero un día, después de que le hice esto muchas veces, se pone furioso y me dice: ‘¡Coooon uuuunaaaa! ¡Llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si vengo de andar con viejas o no y ni me tomas en cuenta!. Me enderezo rápidamente y le digo: ‘No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir”.

Este es el video con la entrevista completa de Florinda, publicado en YouTube este mes; sus declaraciones mencionadas en este artículo se pueden escuchar desde el minuto 3:29.