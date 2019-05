Denuncian que bloquearon la carretera Caracas – Puerto La Cruz con barricadas para robar a los conductores

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El corresponsal de la agencia Reuters, Angus Berwick, denunció que utilizaron barricadas para robar a los conductores en la carretera Caracas – Puerto La Cruz.

lapatilla.com

El reportero compartió un video en su cuenta de Twitter donde señala que un grupo de personas bloquearon la vía con escombros para quitarle sus pertenencias a los ciudadanos que pasen por la zona.

Berwin menciona que mientras abandonaban el lugar un hombre comenzó a disparar para que el vehículo dónde iba se detuviera.

Venezuela is a lawless place, full of desperate people. Today, driving Caracas-Puerto La Cruz, people blocked roads and chased down cars to rob drivers. While we reserved away from one barricade, a truck driver behind us started firing his pistol at the onrushing group: pic.twitter.com/hmsWHUzVtB

— Angus Berwick (@AABerwick) 22 de mayo de 2019