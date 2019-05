Senador Menéndez sobre Ley Verdad: Es el esfuerzo más completo para enfrentar la crisis de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador Bob Menendez señaló este miércoles tras la aprobación de la “Ley Verdad” que es el esfuerzo más completo para poder enfrentar la crisis de Venezuela.

lapatilla.com

Menendez se mostró satisfecho por la decisión del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EEUU sobre la situación actual en el territorio venezolano. Además, destacó que se duplicarán los esfuerzos y ampliarán sanciones al régimen de Maduro.

“Este es el esfuerzo más completo para enfrentar la crisis #Venezuela. Hemos establecido la estructura para que el administrador de Trump impulse el movimiento democrático de VZ, duplicando la ayuda humanitaria y ampliando las sanciones contra los funcionarios de Maduro”, escribió.

UPDATE: #VERDADAct passes out of committee.

This is the most comprehensive effort to confront the crisis in #Venezuela. We’ve set up the structure for the Trump Admin to boost VZ’s democracy movement—doubling humanitarian aid & expanding sanctions against Maduro officials. pic.twitter.com/mKyI6UaqF6

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) 22 de mayo de 2019