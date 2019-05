“Señor de la droga” e “información muy útil”: Habla Marco Rubio sobre Diosdado

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida de los Estados Unidos, Marco Rubio, a través de su cuenta en la red social Twitter explicó que “información muy útil” sale sobre el representante chavista, Diosdado Cabello, desde El Furrial en el estado Monagas.

lapatilla.com

“Mucha información muy útil sobre el señor de la droga Diosdado Cabello que sale de El Furrial en Monagas, Venezuela. Un recordatorio de que el régimen de Maduro no es un gobierno, es una banda del crimen organizado. Y no hay ‘honor entre los ladrones'”, señaló Rubio.

Lots of very useful information about drug lord Diosdado Cabello coming out of El Furrial in #Monagas #Venezuela. A reminder the #MaduroRegime is not a government it’s an organized crime ring. And there is “no honor among thieves”

— Marco Rubio (@marcorubio) May 22, 2019