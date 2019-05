VIDEO: Andreína Álvarez le propuso matrimonio a su novia Johanna

View this post on Instagram

💘💍 Mi mayor compromiso será intentar siempre ser felices.. Pero hoy quería simbolizarlo de alguna manera y rápidamente busque descifrar mis dudas en wikipedia y encontré: “Tradicionalmente el anillo es ofrecido por el “novio” como regalo a su “novia” para indicar su compromiso de casarse..” En ese momento sólo pensaba: SOMOS DOS NOVIAS 🤣👭 . Luego encontré un artículo que reseñaba: “ Si una mujer fue la que inventó el material de los chalecos antibalas , quién dice que no puede proponer matrimonio??? “ . Me reí por la comparación pero me sirvió de motivación para entender que cada mujer lucha por el espacio que necesita!! Y yo @johannavfz TE NECESITO…. Te necesito en mi vida para ser feliz y para poder cumplir todo lo que en estos 14 meses de unión nos hemos imaginado… Desde que nos conocimos nos prometimos amor , sin ser perfectas pero amando lo perfecto de nuestro amor con peleas incluidas: Amor, si eres así ahora, como serás cuando estemos “viejitas” ?? Cielo, si es niña quiero que lleve mi nombre y si es Niño el tuyo… y ella termina proponiendo unos nombres que me reservo pero le sigo la corriente hasta que llegue el momento de recibir la bendición de ser Madres 👩‍👩‍👧‍👦Amor que nos tatuamos??? Si ya sé que tatuajes manchan la piel pero dibujan el alma… 🤬Mi vida recoge el reguero del cuarto , no sé cómo no estoy más flaca si vivo haciendo sentadillas recogiendo todo… 😉hazme una arepita te prometo que mañana te cocino yo, gracias por lavarme y acomodarme la ropa, saca a Canela y no le des cualquier comida recuerda que es alérgica, y cómo estás frases hay miles que deseo seguir escuchando y diciendo entre nosotras!!! Hoy estos anillos que llevaremos “ambas” 👭, (porque para los que juzgan aquí ninguna es el hombre ) , no es otra cosa que reiterarte mis ganas de seguir amándote y que cuando Dios y la vida consideren que es el momento perfecto te conviertas legalmente en mi compañera eterna!!! 👰🏻👰🏻 Infinitas gracias a la @lafranciajoyeria por ser los cómplices más mágicos que he podido tener 💍 Los amo!!! 👚 cargadas de amor de @luciagonmi 💋 Y a @taikinrestaurant por ponerle sabor al instante… Graciasssss!!!! 🌸