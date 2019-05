EEUU bloquea acuerdo de MLB para contratar jugadores cubanos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Reiterando una vez más el rechazo al régimen de Nicolás Maduro el gobierno estadounidense desecha un acuerdo para aceptar a los jugadores cubanos dentro de las ligas del país Norteamericano.

El acuerdo duró 3 años siendo vigente desde el gobierno de Obama considerando que la FCB (Federación Cubana de Béisbol) es una entidad independiente y así permitir el pago de tasas a jugadores cubanos.

Cuba wants to use baseball players as economic pawns – selling their rights to Major League Baseball. America’s national pastime should not enable the Cuban regime‘s support for Maduro in Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 7, 2019