Mark Green: Durante años los compinches de Maduro se han robado millones del Clap

El Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green afirmó este lunes que el régimen de Nicolás Maduro se esta beneficiando de la escasez que actualmente vive Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, denunció que durante años “los compinches de Maduro han robado millones del Clap (…) incluso cuando bloquean la ayuda internacional que podría salvar vidas”.

The corrupt #Maduro regime is callously profiting from their country's demise while the people of #Venezuela suffer. For years, Maduro's cronies have stolen millions from the #CLAP program meant to feed the hungry, even as they block international aid that could save lives.

