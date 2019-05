La princesa Carlota irá al mismo colegio que su hermano mayor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La princesa Carlota, segunda hija de los duques de Cambridge, comenzará en la escuela privada Thomas’s Battersea, la misma a la que acude su hermano mayor el príncipe Jorge, a partir de septiembre, informó este viernes el palacio de Kensington.

La niña tiene cuatro años y es cuarta en la lista de sucesión al trono británico por detrás de su abuelo el príncipe Carlos; su padre, el príncipe Guillermo, y su hermano el príncipe Jorge. Comenzará tras el verano en ese prestigioso colegio, situado al sur de Londres.

El director de la institución, Simon O’Malley, manifestó hoy que está “encantado” de recibir a la princesa el próximo mes de septiembre y que está “deseando” dar la bienvenida a ella y al resto de los nuevos alumnos en septiembre.

Con motivo de su cuarto cumpleaños el pasado 2 de mayo, el palacio de Kensington, donde residen los duques de Cambridge, divulgó tres nuevas fotografías oficiales de la menor, que se lleva tres años con su hermano menor, el príncipe Luis (que cumplió un año el pasado mes de abril), y casi dos con su hermano mayor. EFE

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share three new photographs

of Princess Charlotte ahead of her fourth birthday tomorrow.

The photographs were taken in April by The Duchess at Kensington Palace and at

their home in Norfolk. pic.twitter.com/skf95Z44EZ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 de mayo de 2019