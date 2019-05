Marco Rubio alerta que una elección con Maduro en el poder no será ni libre ni justa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador estadounidense, Marco Rubio, advirtió que unos comicios en Venezuela con Nicolás Maduro dentro del Palacio de Miraflores no serían libres ni justos.

lapatilla.com

“Las negociaciones anteriores con el régimen de Maduro fracasaron porque las usaron para dividir la oposición y ganar tiempo”, recordó Rubio en su cuenta oficial de Twitter.

“Espero que las conversaciones en Oslo puedan ayudar a avanzar hacia el regreso de la democracia a Venezuela”, expresó más tarde.

Sin embargo, el senador Rubio alertó que “cualquier elección llevada a cabo con Maduro en el poder no será libre y justa”.

Past negotiations with #MaduroRegime failed because they used them to divide the opposition & gain time.

I hope #OsloTalks can help make progress towards the return of democracy to #Venezuela. But any election conducted with #Maduro in power will not be a free & fair one.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 26, 2019