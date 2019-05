Leopoldo López Gil: Ojalá nadie viva la desgracia que vivimos los venezolanos

Posteado en: Destacados, Internacionales

Un domingo de 1999, en la casa de la familia López Mendoza en Caracas, se conversaba sobre un tema habitual: la política. Esta vez se centraba en la convocatoria de Hugo Chávez de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución y refundar a Venezuela.

Por: María Angélica Correa / El Tiempo

“En nuestra mesa, le pregunté a Leopoldo, ¿por casualidad sabes exactamente cuáles son los requisitos para inscribirse como candidato a la Constituyente?, a lo que me respondió: ¿por qué lo preguntas padre? – Porque me voy a inscribir, porque es algo muy importante para Venezuela y no debemos dejarlo a cualquiera. Él puso una cara un poco extraña , y le pregunté – ¿por qué te extraña? Y me respondió: – porque yo me voy a inscribir.

En ese momento mi frase fue: bueno Leopoldo si tú te inscribes yo no me inscribo, pero ten en cuenta que en este momento te voy a pasar la bandera de la lucha política a ti, y tú vas a ser el defensor por tu generación en la política y en los ideales que esta familia siempre ha tenido.

“El protagonista de aquella conversación fue Leopoldo López Gil, padre de quien no necesita presentación, Leopoldo López Mendoza. Y es que la política, los exilios, la cárcel, han estado presentes en la familia, desde el padre de López Gil, y más atrás su abuelo, quien vivió más de 20 años entre cárceles y exilios; una de ellas, la más tenebrosa de la dictadura gomecista, conocida como el castillo de Puerto Cabello, y fue en la Ocaña de aquellos años en Colombia, donde encontró cobijo en uno de sus exilios. “Nosotros crecimos conociendo el monstruo por dentro, el valor de la política y los riesgos de la política”, afirma López Gil.

De aquella conversación entre padre e hijo han transcurrido 20 años. Hoy, Leopoldo López Gil, también perseguido por el régimen chavista debió exilarse en España, y este 26 de mayo participa como candidato independiente por el Partido Popular a las elecciones del Parlamento europeo.

España es la puerta de Hispanoamérica para defender sus valores democráticos en Europa, donde hay un peligro latente del populismo radical. ¿Por qué quiere llegar al Parlamento europeo?

Estoy en esta lucha porque he tenido la oportunidad de ser un defensor de la libertad de los venezolanos. Espero llegar al Parlamento europeo, no solo para defender la libertad de Venezuela, sino también para el pueblo cubano, el nicaragüense, el boliviano, para que México no llegue a la desgracia que hemos conocido los venezolanos, y por España, para que nunca llegue a ser víctima de ese populismo que está haciendo tanto daño a nuestros pueblos.

Juan Guaidó tomó este estandarte para Venezuela, aunque creo que no buscaba ser presidente, sino, que le tocó asumir el mandato constitucional como presidente del Parlamento.

Juan Guaidó es un venezolano de excepción. Como bien dices, no buscó jamás, tener el papel que tiene; pero tampoco rehuyó la responsabilidad que hoy tiene, porque él sabía que al aceptar la responsabilidad de presidente de la AN debía asumir la presidencia interina del país como lo manda la constitución. Le han llamado un presidente autoproclamado, eso es una ignorancia de las leyes venezolanas. La Constitución de Venezuela tiene previsto que, en la ausencia de un presidente, el presidente de la AN es el que toma la responsabilidad de la función del gobierno. Esto es lo que ha hecho Juan Guaidó, porque Nicolás Maduro es calificado como usurpador por la mayoría de la comunidad internacional, luego de la reelección inconstitucional que celebró el 20 de mayo de 2018. Estoy seguro de que Guaidó quiere conducir al país a una elección libre, democrática, donde participen quienes pueden participar legítimamente.

Quiero llamar la atención sobre su última frase. ¿Puedo inferir que para retomar el rumbo democrático sería necesario incluir a la corriente chavista en la contienda electoral?

No se puede excluir a nadie que legalmente esté habilitado para hacerlo, no importa qué es lo que piense, las únicas inhabilitaciones tienen que ser aquellas que están previstas en la Ley, es decir, personas que están condenadas y cumpliendo condena. Solamente.

Las acciones constitucionales ejecutadas por Guaidó, implicaban un alto riesgo para su hijo Leopoldo (fundador y presidente de ese partido). Ha llamado la atención que lo previsto para el primero de mayo se adelantó.

Estábamos convencidos y teníamos información de que el día 29 o 30, antes del primero de mayo, se iba a llevar a cabo una operación para poner preso a Guaidó y llevar a Leopoldo otra vez a una prisión militar. Pero ellos tenían ya conocimiento de algunas cosas que se habían planificado, e iban a actuar con mucha violencia. Al conocerse esto se produjo la liberación de Leopoldo, y de otros políticos y la decisión de aparecer en público, dar comienzo a la Operación Libertad, y, anunciar sus tres etapas: desalojar al usurpador, un gobierno de transición, y al final unas elecciones libres.

Para leer la nota completa, pulse aquí.