Por este motivo Meghan Markle no participará en el almuerzo con Donald Trump

Meghan Markle -de licencia por maternidad- no estará presente cuando el príncipe Harry y la reina Isabel II reciban al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania para un almuerzo de bienvenida en el Palacio de Buckingham el mes que viene.

De acuerdo a varios ingleses, la reina Isabel II y la familia real recibirán al líder estadounidense y a su esposa para una visita de estado del 3 al 5 de junio. El príncipe Harry, su hermano William y Kate Middleton se unirán al príncipe Carlos y Camila para la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Buckingham.

Trump también tiene programado tomar el té con William y Kate Middleton en su segundo día, y al día siguiente se reunirá en Downing Street para con la primera ministra, Theresa May, unos días antes de que abandone el cargo.

Según informes, Trump viajará con su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, ambos asesores del presidente, junto con sus hermanos Tiffany Trump, Donald Trump Jr y Eric Trump.

La duquesa de Sussex no estará en la ceremonia ya que está de baja por maternidad tras el nacimiento de su primer hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a principios de este mes. No obstante, los medios aseguran que su no participación en el reunión con Trump fue una decisión personal de la estadounidense, que no simpatiza con el mandatario republicano.

Antes de casarse con el príncipe Harry, Markle fue un partidaria abierta de Hillary Clinton durante las elecciones de 2016 y alentó a sus seguidores de Instagram a votar por la candidata demócrata.

Durante una entrevista de 2016 en The Nightly Show con Larry Wilmore, Markle ofreció su opinión sobre el entonces candidato para el partido republicano y lo llamó “misógino”.

Parece que la llegada del bebé Archie no pudo haber llegado en un momento más conveniente para la duquesa.

Los tuits de Trump contra Kate Middleton

Si Markle logró escapar a esta cita debido a su reciente maternidad, no es el caso de Kate Middleton y el príncipe Harry. La duquesa de Cambridge no debe a estar muy a gusto con su encuentro con Trump pero como esposa del futuro rey de Inglaterra tiene ciertas obligaciones más que asumidas. Todo esto se debe un episodio del pasado.

En 2012, Middleton fue fotografiada en topless en una piscina durante unas vacaciones con su esposo. Las fotos resultaron un escándalo y el medio que las publicó, Closer, fue llevado a juicio y condenado a pagar una millonaria indemnización.

Tras la publicación de las imágenes, Tump arremetió contra Middleton en una serie de tuits en los que afirmaba que ella era la responsable de esta situación: “Kate Middleton es genial, pero no debería tomar el sol desnuda. Solo puede culparse a sí misma “. Y luego, añadió: “¿Quién no querría sacar a Kate Middleton así en una foto para ganar mucho dinero mientras está desnuda? ¡Vamos Kate!”.

Kate Middleton is great–but she shouldn’t be sunbathing in the nude–only herself to blame. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de septiembre de 2012