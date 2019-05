Cantante de “Calle 13” convulsionó las redes con una imagen de su cara en una vagina (FOTO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante René, más conocido como Residente, vocalista de Calle 13, hizo explotar las redes sociales el pasado miércoles luego de compartir una imagen muy insinuosa.

La fotografía fue publicada en su cuenta de Instagram, donde se puede ver el rostro del vocalista saliendo de una vagina. ¡ Y por si eso hubiera sido poco! La imagen la acompañó con una cara muy peculiar.

En el pie de la instantánea, el intérprete de “Banana, papaya” explicó que se trata de su nueva producción musical llamada “Somos anormales”.

“Gracias a Mauricio y a John Eddie por meter la presión necesaria para que el vídeo de “Somos Anormales” subiera nuevamente a mi canal?? El video está arriba?• Thanks to Mauricio and to John Eddie for putting in the work needed so that the video “Somos Anormales” made it back on my channel. The video is back up!???”, reza la descripción del texto.