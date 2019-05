Desmontaje de las fake news del régimen de Maduro (Parte X)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los cielos vacíos de la revolución

Fernando Núñez-Noda, de VerifiKado para La Patilla.

La suspensión de vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela y viceversa, el 15 de mayo de 2019, ha reducido lo poco que quedaba de aviación comercial en el país. ¿Pero ese espacio aéreo poco transitado vino de súbito hace dos semanas o es producto del desmantelamiento chavista en 20 años?

Si le preguntan a los chavistas la respuesta es obvia. En un artículo de La Iguana TV titulado “Vea cómo cambió la actividad aérea luego que EEUU prohibió vuelos a Venezuela” vienen con el “spin”:

«Luego que (…) EEUU instara a suspender todos los vuelos de pasajeros y de carga desde este país hacia Venezuela, y viceversa, el país caribeño ve reducido el tráfico aéreo tal como puede [verse] en las siguientes imágenes reales y actualizada del espacio aéreo venezolano.»

(…) «La medida restrictiva y de ahogamiento económico y político que mantiene los EE.UU. contra Venezuela, parece haber surtido su efecto luego que diversas aerolíneas, coaccionadas, han decidido apegarse a la sanción.»

Acto seguido muestra varios mapas de tráfico aéreo sin referencias de fuente, ni fechas, como éste:

Medios confiables como The Washington Post explican que el racional de la medida considera que “las condiciones en Venezuela “amenazan la seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulación”, según el Departamento de Homeland Security. Agrega que “la suspensión de vuelos continuará por tiempo indefinido, aunque la decisión será revisada si la situación en Venezuela cambia”.

El chavismo ya había “limpiado” los cielos El 12 de marzo de 2019, apenas 3 días antes de la decisión, el reconocido economista Steve Hanke declaraba: “Los patrones de vuelo muestran cuán aislada está #Venezuela del mundo. El país que una vez fue próspero, ahora se encuentra en la desolación”.

Flight patterns show how ostracized #Venezuela is from the world. The once-thriving country now sits in desolation. pic.twitter.com/MyGLgue5sx

La imagen, por cierto, luce igual a la de La Iguana TV, como si ésta sospechosamente hubiese usado un registro previo a la medida estadounidense. En todo caso, el punto es que ya los cielos venezolanos estaban patéticamente vacíos de vuelos.

El colapso, pues, tiene sello rojo:

«De ser un país, hace tan solo dos décadas, con conexiones directas a Londres, Amsterdam, Atenas, Frankfurt, Madrid, Lisboa, Milán, Roma, Barcelona, Berlín, La Coruña, Tenerife, México, Panamá, San José, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Lima, Quito, Guayaquil, Rio de janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile, Montevideo, La Paz, Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto España, Santo Domingo, La Habana, Houston, Atlanta, Fort Lauderdale, Miami, New York, Toronto y Montreal, con la presencia de Viasa, Avensa, Servivensa, Zuliana; hoy en día solo cuentan con poco menos de 17 destinos internacionales, muchos de ellos con pocas frecuencias semanales.»

El año pasado un usuario comparaba la caída de rutas y vuelos entre 2014 y 2018:

«Desde 2014, 15 aerolíneas han cesado sus operaciones desde y hacia #Caracas. Así es como se ve el aislamiento.»

Since 2014, 15 airlines have ceased operations to and from #Caracas. This is what isolation looks like. #C CS #Venezuela #Maiquetía pic.twitter.com/6t5rRnaNf0

— Martín Echenique (@martinechenique) 12 de junio de 2018