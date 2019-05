Hugo Carvajal a la AN: La cúpula que usurpa el Gobierno planificó quedarse con el poder y no soltarlo (CARTA)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Este martes en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se conoció de una carta que el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Hugo Carvajal, envió al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para indicar que no pertenece al Psuv desde el año 2017, y exige que sea excluido de la representación “mal llamado, Bloque de la Patria” y que se trate como parlamentario independiente.

lapatilla.com

“Me dirijo a la Directiva de la Asamblea Nacional que Usted preside a fin de notificar que desde el año 2017 no pertenezco al Partido Socialista Unido de Venezuela y por tanto solicito me sea excluido de la representación de esa organización en el mal llamado Bloque de la Patria y me sea considerado como independiente”, reza parte de la carta enviada por Carvajal.

A continuación la carta enviada por Hugo Carvajal al presidente Guaidó:

Juan Guaidó Márquez Presidente de la Asamblea Nacional De la República Bolivariana de Venezuela Su Despacho.

– Ciudadano Presidente. –

Madrid, 17 de mayo de 2019

Haciendo uso de las facultades que me impone la Ley y en ejercicio pleno de mis derechos como parlamentario, me dirijo a la Directiva de la Asamblea Nacional que Usted preside a fin de notificar que desde el año 2017 no pertenezco al Partido Socialista Unido de Venezuela y por tanto solicito me sea excluido de la representación de esa organización en el mal llamado Bloque de la Patria y me sea considerado como independiente.

Me acojo de esta manera a lo establecido en el artículo 201 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que: “los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, casa su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal”.

Mi renuncia al partido respondió a diferencias con su dirigencia ventiladas desde el año 2012 hacia el interior del PSUV. Años más tarde, desde mi postulación a las elecciones parlamentarias del 2015, pude palpar directamente el engaño desde la cúpula del partido hacia sus seguidores y dirigentes de base. Luego de los resultados electorales, manifesté abiertamente mi contraposición, citando se hizo más evidente la intención de quienes hoy lideran el régimen de apartarse definitivamente del camino democrático y tomar la senda de una trágica dictadura que ha sembrado de odio, hambre y miseria al Pueblo venezolano, generando una crisis humanitaria sin precedentes.

Desde el 2017, cuando se consumó el atentado contra la Asamblea Nacional al desconocer su carácter popular y soberano, sustituyéndola por un órgano paralelo e ilegítimo llamado Asamblea Nacional Constituyente, con suprapoderes y actuaciones completamente alejadas del mareo constitucional y de la justicia, he sido categórico, a la luz pública, en mi decisión de seguir defendiendo los intereses de un pueblo al que he servido desde hace más de 35 años. Esto me ha valido una feroz persecución política que me ha llevado a tomar decisiones drásticas para evitar los riesgos que se imponen en un país donde la violación de los derechos humanos está a la orden del día.

Como ya he manifestados en mis escritos públicos, jamás imaginé que el proceso político con el que me identifique por años, en supuesta defensa de los intereses del Pueblo, pasaría a manos de una cúpula psicópata que le ha dado la espalda al propio Pueblo de Venezuela, dedicándose a seguir lineamientos de Cuba solo para mantenerse en el poder.

Todas las anteriores fueron las razones políticas que pude hacer públicas mientras me encontraba dentro de país. Hoy, desde la distancia y con mayor libertad -aunque paletea contradictorio- puedo decir que desde la enfermedad de Chávez en el 2012, la cúpula que usurpa el gobierno de Venezuela planificó quedarse con el poder y no soltarlo bajo ninguna circunstancia. Fueron mutando con el paso de los años y por el peso de las adversidades generadas por su propia mala gestión hasta convertirse en una organización criminal internacional que usurpa el Poder por medio de elecciones fraudulentas. el uso de la fuerza militar y la práctica del terrorismo de estado. Su único fin: llevar a cabo el mayor robo de dinero público de nuestra historia.

Actualmente me encuentro en la ciudad de Madrid ejecutando una acción legal que me permitirá recuperar mi honorabilidad y cooperar de manera efectiva para que se produzca el necesario y urgente rescate de la libertad y la democracia. Esto pasa por mi derecho a demostrar mi inocencia ante los crímenes que fiscales americanos y la DEA han pretendido adjudicarme desde hace casi 10 años y por razones eminentemente políticas. Debe saberse además, que por las malas informaciones que estos han manejado durante años sobre la realidad de Venezuela, siguen ocultos los hechos que develarían a los verdaderos narcotraficantes y patrocinantes del terrorismo que hacen vida en el alto gobierno venezolano, que tienen un alcance internacional y que funcionan con la estrecha colaboración del gobierno cubano para la comisión de sus crímenes.

En la última semana he visto como arrecian los ataques hacia la Asamblea Nacional mediante una sentencia del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que opera bajo la orden de Nicolás Maduro. Con esto pretenden encarcelar a 7 colegas diputados y les ha obligado a resguardarse ante la ausencia del estado de derecho. Se han atrevido incluso a privar de libertad al Primer Vice-presidente del poder legislativo, Edgar Zambrano, violando su inmunidad parlamentaria. Sinceramente espero que esta directiva que Usted preside, continúe actuando firmemente en la liberación de nuestro Pueblo y que siga considerando siempre, tomar la opción más responsable en el entrenamiento efectivo contra esta organización criminal que usurpa el poder.

Habiéndole informado mi decisión a fin de cumplir con las formalidades del caso es mi deber ratificarle a Usted y a quienes me eligieron para este cargo público en el Estado Monagas. que continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para aportar elementos que permitan lograr el cese de la usurpación. la instauración de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres.

Que el tiempo y las leyes se encarguen de hacer justicia y que la democracia renazca pronto en nuestro país.

DIPUTADO: HUGO CARVAJAL