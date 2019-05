Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La famosa presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, reveló que su padrastro abusó de ella cuando tenía 15 años.

Por: Infobae

Durante una entrevista con David Letterman, en el nuevo espacio de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación), Ellen DeGeneres habló de un momento de su vida que nunca antes había querido compartir en público.

La comunicadora contó que su padrastro, al que describió como “un muy mal hombre”, le tocaba los pechos con la excusa de buscarle bultos en las mamas y prevenir un posible cáncer.

Cuando Ellen era sólo una adolescente, su madre, Betty, se casó con su pareja. Poco después, los médicos le diagnosticaron a Betty un cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía que le hizo perder un pecho. Fue entonces cuando comenzaron los abusos hacia Ellen.

“Cuando ella estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos“, contó la presentadora en un adelanto del programa que se emitirá el próximo 31 de mayo en la plataforma de streaming.

“Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y… en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más”, añadió Ellen DeGeneres.

La situación fue empeorando con el paso de las semanas. Recordó cómo una de las veces, él intentó tirar abajo la puerta de su dormitorio.

“El trató de echar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad”, contó DeGeneres.

Tardó años en contárselo, pero cuando lo hizo, su madre no la creyó. Estuvo junto a su esposo 18 años.

“Estoy enfadada conmigo misma porque, ya sabes, yo no… Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debía haberme protegido a mí mismo y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo”, explicó la comunicadora en la entrevista.

Betty terminó su relación 18 años después de casarse con su esposo. Hoy se siente “arrepentida” por no haber creído a su hija, y está convencida de que lo que cuenta Ellen DeGeneres sí sucedió.

La presentadora ganadora de varios Emmy por su programa The Ellen DeGeneres Show confesó en octubre de 2018 que había sido víctima de abusos en una entrevista que concedió al programa Today. Lo hizo para defender a Christine Blasey, la mujer que acusó de agresión sexual al juez de laCorte Suprema Brett Kavanaugh.

“Como víctima de abusos sexuales, me enfurece que la gente no te crea y te diga: ‘¿Cómo puedes no recordar qué día fue extactamente”, explicó. “No te acuerdas de esas cosas, de lo que te acuerdas es de lo que te pasó, de dónde estabas, de cómo te sentías”, añadió, antes de decir que no quería entrar en detalles sobre la agresión de la que ella fue víctima.

Meses después, sin embargo, quiso contar a David Letterman lo que vivió. Y lo hizo para que ninguna adolescente pase por lo mismo y para que ninguna sienta miedo de decir no.

“Ese es el único motivo por el que lo cuento, porque pienso que es importante hablar sobre ello porque hay muchas chicas jóvenes y no importa la edad que tengas. Cuando escucho a las personas hablar, especialmente ahora, me enfurece que no se crea a las víctimas, porque simplemente nosotros no nos lo inventamos”.

“Es el momento de que tengamos voz. Es el momento de que tengamos poder”, dijo la presentadora.