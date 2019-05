Karina sobre el cambio de sexo de su hijo: “Viene algo irreversible” (FOTO)

View this post on Instagram

Feliz día de la AMOR Y LA AMISTAD!!!! Hoy celebro el amor en todas sus formas y expresiones !!! El amor NO tiene Sexo, ni color, ni credo , ni nacionalidad , ni edad, el amor es infinito e ilimitado , eterno y Perfecto cuando sucede …. amor sin barreras , sin miedo , sin dosis…… quien ama a la mitad , nunca amo de verdad …… en esta foto estoy con los amores más puros de mi vida , mi Yasha y mi Xander , que son los “latidos de mi corazón” , “ el aire de mis pulmones “ le dan vida a mi vida ……. hoy celebro lejos de ellos pero cerca de un montón de gente que me quiere aún sin conocerme (otro amor puro y genuino) , un público que después de 33 años sigue comprando boletos para oír la voz que los lleva a un lugar feliz de sus vidas . Me honran con su cariño y lealtad . Hoy celebro lo que tengo y no lo que me falta , los que están y no las ausencias , celebro la mitad del vaso lleno …. y no puedo dejar de mencionar el Amor que siento especialmente hoy por mi VENEZUELA , a la que he dedicado tantos de mis cantos y mi nostalgia …. mi país ,mi gente, mis olores ,mis esquinas ,mi cerro mi cuna ……. #HAPPYVALENTINES #palante #EXTRAÑANDO #HOYTUXLA #TUXLA #felizdiadelamorylaamistad 💝💝💝💝💝💝💝💝💝🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🥰🥰🥰🥰🥰. Nos vemos al ratito en TUXLA!! PolyForum Chiapas !!!!! Ajua 🇲🇽 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽