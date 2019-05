¡Qué loco! Niño despierta después de varias semanas en coma gracias a su desodorante favorito

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un adolescente llamado Kacper Krauze, de 13 años, se despertó de un coma en el que llevaba varias semanas tras oler su desodorante favorito —de la marca Lynx— en el hospital de Newcastle (Reino Unido) en el que se hallaba ingresado, informaron este lunes medios locales.

El pasado mes de febrero, mientras remaba con unos amigos en el río Eden, en el condado de Cumbria, Krauze se cayó a sus aguas heladas y permaneció sumergido en ellas durante 25 minutos. Tras ser rescatado y reanimado, fue ingresado en un hospital en coma.

